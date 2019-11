Das Galaxsea in Jena knackt die 300.000

Das Ziel ist fast geschafft: Zum Jahresende könnte das Jenaer Freizeitbad Galaxsea tatsächlich die 300.000 Besucher für dieses Jahr erreicht haben. Das wäre genau der Rekord, den sich Thomas Dirkes, Geschäftsführer der Stadtwerke Jena, und die Chefin der Jenaer Bädergesellschaft, Susan Zetzmann, vor fast genau einem Jahr vorgenommen hatten.

Dass sie die verbleibenden Gäste bis zur magischen Grenze noch anlocken können, sind sich beide ziemlich sicher. „In der Adventszeit werden wir noch einmal zulegen mit besonderen Angeboten“, sagt Dirkes. Unter anderem werde man wie im Vorjahr mit einem eigenen Stand beim Jenaer Weihnachtsmarkt dabei sein.

Die Jahrescard wird verlängert

Damit meint Dirkes auch die Verlängerung der Jahrescard, mit der für 29 Euro monatlich Bad und Sauna genutzt werden können. Diese erstmals für 2019 unterbreitete Offerte für alle Stadtwerke-Kunden sei ungewöhnlich stark genutzt worden. Im Vergleich zur bis dahin möglichen Jahreskarte habe sich die Zahl der Nutzer verzehnfacht, sagt Dirkes. Deshalb wolle man dies nun fortsetzen. Ab kommenden Montag könne man diese Karte verlängern oder auch neu erwerben. Voraussetzung sei nur der Nachweis, dass man Stadtwerke-Kunde sei.

Völlig neu eingeführt wird eine Familien-Abokarte für 39 Euro monatlich. Sie soll für bis zu fünf Personen gelten – egal, ob Mutter, Vater und drei Kinder oder Oma mit Enkeln oder auch für Erwachsene mit befreundeten Kindern. Die Karte ist allerdings aufs Baden beschränkt, also ohne Sauna. Beide Abokarten können bis zum 29. Februar erworben werden, wobei die Familiencard nur über die Internetseite vom Galaxsea zu bekommen ist.

Neue Schwimmhalle in Planung

Von einem soliden Planungsstand für die neue Jenaer Schwimmhalle konnte der Stadtwerkechef ebenfalls berichten. Alles sei soweit klar, dass im Herbst 2020 mit den Bauarbeiten in Lobeda-West begonnen werden könne und die Schwimmhalle zwei Jahre später betriebsbereit sei.

Dann stünden den Jenaern immerhin ein 50-Meter-Schwimmbecken mit acht Bahnen sowie ein Lehrschwimmbecken zur Verfügung. Das sei doch ein ermutigendes Zeichen für Jena, wo in anderen Städten Schwimmbäder geschlossen würden. Davon sei in Deutschland in den vergangenen 18 Jahren immerhin jedes zehnte Bad betroffen gewesen.

Was jedoch ab 2022 mit der alten Lobedaer Schwimmhalle passieren soll, dazu wollte sich Dirkes am Donnerstag noch nicht äußern. Es sei noch Zeit, darüber zu reden und eine Lösung zu finden. Vorschläge gibt es jedenfalls schon, unter anderem für eine Mehrzweckhalle.

Im Galaxsea wird demnächst die Pflanzenwelt verschönert

Was das Galaxsea betrifft, so verweisen Zetzmann und Dirkes sowie die neue Marketing-Verantwortliche Susanne Hetfleisch darauf, dass man hier derzeit einen recht guten Stand habe. Zuletzt sei das Dampfbad erneuert worden. Auch die Neugestaltung des Gastronomiebereichs, der nun abgegrenzt zum Foyer sei, sei auf ein positives Echo der Besucher gestoßen, erzählen die Bäderchefs. Im Galaxsea wolle man sich aber demnächst der Verschönerung der Pflanzenwelt widmen.

Was die Freibäder angeht, so wird auf die neu geschaffenen Sanitäranlagen, Spielplätze und Grünanlagen verwiesen. Deshalb sei in den Freibädern auch momentan kaum Bedarf für Erneuerungen. Ein Höhepunkt wird indes schon für den Schleichersee vorbereitet: Denn am 1. Januar soll wieder das beliebte Neujahrsschwimmen stattfinden. Von 13 bis 15 Uhr können Mutige ins besonders kühle Nass springen oder auch den Saunawagen nutzen. Am 1. Januar 2019 waren es immerhin 300 Leute, die ins Wasser gingen, davon die Hälfte Kinder.





Zahlen & Fakten







In diesem Jahr sind bisher 254.000 Besucher ins Galaxsea gekommen, 22.000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ziel sind bis Jahresende 300.000, ein neuer Rekord.

Insgesamt nutzten 917 Stadtwerke-Kunden in diesem Jahr das Angebot einer Jahreskarte für die Bade- und Saunalandschaft. Diese Karte kann bis Ende Februar verlängert werden. Sie berechtigt übrigens auch zum Besuch des „Saalemaxx“ in Rudolstadt.

Zur Bäder- und Freizeit-Gesellschaft Jena gehören aktuell

112 Mitarbeiter. Auch Fachkräfte für Bäderbetrieb werden hier ausgebildet.

Unter www.jenaer-baeder.de gibt es weitere Informationen.