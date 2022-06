Das Jenaer Schott-Blasorchester ist Deutschlands ältestes Werksorchester

So präsentierte sich das Blasorchesters Schott Jena unter der Leitung von Thomas Schmidtpeter zuletzt im Jenaer Volkshaus.

Jena. Dem Schott Blasorchesters ist beim Jubiläums­konzert diesen Sonnabend nach Feiern zumute.

Das Schott-Orchester ist das älteste Werksorchester Deutschlands, das seit der Gründung kontinuierlich Musik macht. Am Sonnabend, 2. Juli, soll pünktlich zum 125-jährigen Jubiläum ein echtes Festkonzert stattfinden, bei welchem musikalische Highlights der letzten Jahre erklingen.

Der Veranstaltungsort ist treffend gewählt: Gespielt wird im Bärensaal in Lobeda-Altstadt, in welchem vor fast 25 Jahren die Tradition des Frühlingskonzertes begründet wurde. Genauso wie die Glasbläser werden dort auch alle Blech- und Holzbläser nach getaner Arbeit bei einem guten Schluck Bier oder Wein mit allen Gästen, die noch nicht genug haben, das Jubiläum feiern.

Aus dem Jahre 1913 stammt dieses Aufnahme des Orchesters. Foto: Archiv Orchester

Im Jahr 1897, gerade einmal 13 Jahre nach der Gründung des „Glastechnischen Laboratoriums Schott & Genossen“ wird von 15 Mitarbeitern des Betriebes innerhalb des Firmengeländes die „Musikkapelle Glashütte“ gegründet. Ein Jahr vorher hatte Ernst Abbe mit seinem Stiftungsstatut eine für das damalige Deutschland einzigartige Unternehmensverfassung geschaffen, welche allen Mitarbeitern besondere soziale Rechte verlieh und soziale Einrichtungen und Aktivitäten förderte. So wurden aus den Glasbläsern in der knappen Freizeit Blech- und Holzbläser und in der Firma Schott entstand nicht nur hitzefestes Glas, sondern auch wetterfeste Blasmusik.

Otto Schott erhielt Ständchen auf den Glasfanfaren

Aber auch das Glas kann das Orchester seit fast 100 Jahren erklingen lassen, da es über „hauseigene“ Glasfanfaren und ein Glasxylophon verfügt, auf welchen schon Otto Schott persönlich ein Ständchen dargeboten wurde. So wie sich die Produktpalette des Mutterkonzerns stetig erweiterte, wurde auch aus dem reinen Blasorchester inzwischen ein sinfonisches Blasorchester. Die musikalische Entwicklung des Klangkörpers ist dabei in erster Linie den verschiedensten Dirigenten zu verdanken, die in den letzten 30 Jahren jeder auf seine ganz individuelle Art musikalische Spuren hinterlassen haben.

Zu erwähnen sind die langjährigen Dirigenten Wolfgang Schreier und Wolfgang Friedrich, welche für Kontinuität in den Jahren nach der Wende sorgten. „Ein Glücksgriff war auch die Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Weimar. Angehende Dirigenten haben mit viel jugendlicher Leidenschaft die Begeisterung für die sinfonische Blasmusik vorangetrieben, die das Orchester seitdem beibehalten hat“, so berichtet Mathis Klinger im Namen des Orchesters.

Am Sonnabend spielt das Orchester unter seinem neuen Leiter Thomas Schmidtpeter. Das alles wäre aber nichts ohne die Unterstützung und Förderung des Mutterkonzerns Schott AG.

Festkonzert am Samstag, 2. Juli ab 17 Uhr, im Lobedaer Bären. Karten in der Jena-Info und an der Abendkasse.