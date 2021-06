Jenaer Wissenschaftler erforscht das virtuelle Klassenzimmer

Jena. Erziehungswissenschaftler der Universität Jena erforscht den Einsatz von VR-Brillen

Digitales Lernen hat während der Corona-Pandemie sowohl an der Schule als auch an der Universität viel Aufmerksamkeit erhalten. Diesen Faden gilt es nun weiter aufzunehmen, um neue Methoden zu entwickeln, zu erproben und schließlich anzuwenden.

Der Erziehungswissenschaftler Alexander Gröschner von der Friedrich-Schiller-Universität erforscht in einem neuen Projekt, wie virtuelle Realität die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern bereichern kann. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Finnland, Israel, der Türkei und den USA führt er die erste länderübergreifende Studie zu diesem Thema durch. Für die Studie begeben sich Probandinnen und Probanden – vorrangig Lehramtsstudierende – per VR-Brille in die virtuelle Realität und nehmen Lerninhalte aus dem Fächer-Bereich Biologie, Chemie und Mathematik auf.

„Für die Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer hat der Einsatz der VR-Brille einige Vorteile“, erklärt Gröschner. „So können sie sich zum Beispiel durch ein simuliertes Klassenzimmer besser ausprobieren, Bereiche wie Klassenführung lebensnaher testen. Fehler lassen sich eher nachvollziehen und auswerten.“ Außerdem bauten die Studierenden so Berührungsängste vor digitalen Methoden ab und schärfen Kompetenzen.