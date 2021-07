Wetter Das Wetter in Jena: Zumeist trocken

Jena Bis zu 25°C und ein leiser Windzug aus Süd.

In der Nacht bei trockenem Wetter wolkig. Die Temperaturen sinken auf 13°C. Dabei bleibt es windstill. Am Donnerstag wird es wolkig und trocken. Das Thermometer steigt auf bis zu 25°C.

Die durchschnittliche höchste Temperatur der vergangenen 20 Jahre war am 22. Juli etwa genauso hoch.

Das Wetter morgen

Am Donnerstag wird es wolkig und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf Werte von 23°C in Schöndorf (Weimar) bis 26°C in Jena (Sternwarte). Es wird windstill.

In der Nacht zum Freitag wird es weiter wolkig und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Der Tiefstwert wird bei 14°C liegen. Dabei bleibt es windstill.

Die weiteren Aussichten

Am Freitag wird es wolkig und es ist trockenes Wetter zu erwarten, in der Nacht wird es heiter. Die Höchstwerte dann um 25°C. Es wird windstill.

Am Samstag ziehen einige Wolken auf und es ist trockenes Wetter zu erwarten, in der Nacht ziehen dichte Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 29°C. Dabei bleibt es windstill.

(Wetterdaten: DWD, Mittwoch, 21.07.2021, 17 Uhr)