Die 20-jährige Lele und weitere Mitstreiter sind seit Freitag in der Johannisstraße beim Faulloch, um auf die menschenunwürdige Situation der Flüchtlinge aufmerksam zu machen. Tagsüber informieren sie, nachts schlafen sie in den Zelten.

Dauermahnwache heißt: Junge Menschen wollen so lange in Zelten übernachten, bis alle Flüchtlingslager an den europäischen Außengrenzen evakuiert sind. Die Jenaer Ortsgruppe der Seebrücke beteiligt sich seit Freitag an der deutschlandweiten Aktion „EvacEUateNow“.