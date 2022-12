Defibrillator in Lindig ist jetzt einsatzbereit

Kay Oeder (von links), Andreas Eierkuchen und Bürgermeisterin Jördis Müller (Freie Wähler Lindig) präsentieren den neuen Defibrillator an der Feuerwehr in Lindig.

Lindig. Auf einen Defibrillator kann im Notfall ab jetzt in Lindig zurückgegriffen werden. Bei einem „Tag der Rettung“ soll das lebensrettende Gerät vorgestellt werden.

Die Gemeinde Lindig verfügt von nun an über einen Defibrillator. Angebracht ist das Gerät, das im Fall eines Herzrhythmus-Notfalls lebensrettend sein kann, an der Feuerwehr. Bei einem „Tag der Rettung“ am Samstag, 3. Dezember, soll der Defibrillator offiziell vorgestellt werden.

Die Idee, einen Defibrillator für die Gemeinde anzuschaffen, hatte Kay Oeder. Sensibilisiert für den Wert des Geräts worden sei er bei Einsätzen mit der Feuerwehr. Schließlich habe er sich in Tröbnitz schlau gemacht, wie sich ein öffentlich zugänglicher Defibrillator beschaffen lässt.

Über Spenden finanziert

Finanziert wurde dieser über eine Spendensammlung in der Gemeinde, bei der am Ende 1995 Euro zusammengekommen waren. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Bürgermeisterin Jördis Müller (Freie Wähler Lindig). Es sei gut zu wissen, den Defibrillator nun an einem zentralen Ort in der Gemeinde zu haben, falls der Notarzt im Ernstfall nicht schnell genug da sein kann. Der Erste Beigeordnete Andreas Eierkuchen hofft, dass weitere Gemeinden dem Vorbild Lindigs und anderer Orte folgen.

Zum „Tag der Rettung“ wird Mandy Schauerhammer, die die Gemeinde bei der Beschaffung des Defibrillators unterstützte, Interessierten den Umgang mit dem Gerät näherbringen. „Da braucht keiner gehemmt zu sein“, sagt Kay Oeder. Denn der Defibrillator könne bei leichter Bedienbarkeit eine große Wirkung haben.

Zudem soll es weitere Programmpunkte geben.

Das ist geplant:

-15 Uhr: Adventskonzert des Lindiger Chors in der Kirche

-ab 16 Uhr: Unterweisung am Defibrillator; Einblicke in einen Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes Jena/Saale-Holzland-Kreis

-17 Uhr: Polizei-Vortrag zum Einbruchschutz

-17.30 Uhr: Einsatzübung der Jugendfeuerwehr

-ab 18 Uhr: Speisen und Getränke