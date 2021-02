Den guten Ruf Jenas auf den Punkt bringen

Der Marketing Club Jena ist jetzt notariell angemeldet und kann demnächst offiziell mit der Vereinsarbeit starten. Die Vorbereitungen und auch die Gründung des Vereins im Dezember liefen aufgrund der aktuellen Situation online über virtuelle Meetings.

Die Initiative kommt von acht Jenaer Marketingprotagonisten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Agenturen. Der Verein wird in die Familie des „Deutscher Marketing Verbands“ Düsseldorf eintreten und damit einem starken Netzwerk bundesweit angehören. Unter diesem Dachverband gibt es in nahezu allen Städten und Verbundregionen Marketing Clubs.

„Wir freuen uns, dass wir nun auch in Jena für die Interessen aller Marketingschaffenden einen Verein haben“, sagt die neue Präsidentin Evelyn Kästner, Hochschulprofessorin für Markenmanagement, Medienmanagement und Marketing.

Ziel des Marketing Club Jena ist es, im Marketing aktive Personen, Unternehmen, Agenturen, Wissenschaftler und den Nachwuchs zu vernetzen. „Gerade in Jena bieten sich viele Möglichkeiten durch einen intensiven Austausch vieler verschiedener Marketing-Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen wie der Universität, der Ernst-Abbe-Hochschule, der in Jena starken IT-Branche, der reichen Agenturlandschaft, den zahlreichen Forschungsinstituten, Agenturen und einer vielfältigen Unternehmer- wie Unternehmenslandschaft und starken Industrie vor Ort“, sagt Alexander Magerhans, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und neuer Vizepräsident sowie Schatzmeister des Vereins.

Doreen Noack, Inhaberin der Agentur „Heißa! Ungewohnte Kommunikation“, ist geschäftsführender Vorstand und hat die Gründung des Vereins in den vergangenen Wochen maßgeblich mit vorbereitet: „Es freut uns, dass wir die Gründung trotz Corona so schnell vorangebracht haben.“

Weitere Gründungsmitglieder des Marketing Club sind Johannes Langer, Inhaber der Agentur Adignos, Katrin Lauterbach von Jenoptik, Maik Schlender, Inhaber der Marktforschungsgesellschaft „Dreifakt“, sowie Yvonne Vogt und Jasmin Haas, Studentinnen an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena.