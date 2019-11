Der erste Stollen schmeckt am besten

Mit einer Schlacht am kalten Stollen-Büfett hat am Montag der Jenaer Weihnachtsmarkt begonnen. Es dauerte nur fünf Minuten, bis der vier Meter lange Riesenstollen in Scheiben geschnitten und an die wartenden Besucher ausgegeben worden war. Gebacken hatte den Festtagsstollen die Bäckerei Hunger aus Tröbnitz im SHK.

Anschnittsbevollmächtigter war in diesem Jahr Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD), denn der OB weilte nicht in Jena. Gerlitz stellte den Jenaern drei wunderschöne Weihnachtsmarkt-Wochen in Aussicht. Auf die Anspielung des Weihnachtsmannes, nur Jena schaffe es, so viele Baustellen auf die Hauptzufahrten zu legen, antwortete Gerlitz schlagfertig: „Wir wollen eben auch ein bisschen unter uns sein.“ Ja, und die Stadtrodaer Straße, die sei ja wieder frei, so der Bürgermeister. Ho, ho, ho!

„Der erste Stollen ist der beste“, sagte Marktbesucher Wolfgang Große. Er bekam eines der letzten Stücke und stellte fest, dass dieser Stollen schön schwer sei. Familie Schneider lobte die Musik der Turmbläser und wunderte sich nur über die in diesem Jahr erstaunlich dunklen Kastanien an der Marktwestseite. Der Grund: Die Bäume waren auf Wunsch der Feuerwehr aus Sicherheitsgründen verschnitten worden. Dabei kamen Kabel in die Quere.

Den Superpreis der Weihnachts- und Advents-Tombola auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt wurde von den Hauptsponsoren vorgestellt Foto: Michael Groß

An altbewährter Stelle des Weihnachtsmarktes — vor dem Bunten Haus und gut ausgeleuchtet – ist auch wieder die gemeinsame Tombola von Lionsclub und Kinderhilfestiftung Jena zu finden. Hier können Marktbesucher in zwei Lostöpfe fassen und damit ihr großes Glück versuchen. Jeweils 35.000 Lose enthalten die Weihnachts- und die Advents-Tombola. Jedes Los ist für ein Euro zu haben. Der Erlös der beiden Tombolas soll wieder der Kinderhilfestiftung Jena und damit chronisch kranken Kindern zugute kommen, aber auch dem Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe und erstmals auch dem Sailing-Kids-Verein. Im Vorjahr hatte der Losverkauf immerhin insgesamt rund 33.000 Euro eingebracht. Zu den ersten, seit Jahren schon treuen Loskäufern gehörten Gabriele und Hans-Joachim Weise. Sie kaufen jedes Jahr Lose für den guten Zweck und gewannen sogar schon einmal ein Fernsehgerät. Gestern zog das Paar allerdings nur zwei Nieten. Aber man wolle garantiert noch mal wiederkommen, versicherten die Weises.

Betreut wird der Stand übrigens von Mitarbeitern der Kinderklinik, des Lions Clubs und der Lebenshilfe. Beide Tombolas bieten je zehn Hauptpreise, unter anderem ein Mountainbike und ein E-Bike, gesponsert von den Jenaer Fahrradgeschäften Kirscht und Kemter. Außerdem ein Fernsehgerät, ein Tablet, ein Abo für die Kulturarena, eine Ballonfahrt und vieles mehr. Der Superpreis, der am 22. Dezember um 16 Uhr auf der Tribüne des Markts verlost wird, ist ein schwarzer Mercedes.

Zu den Neuerungen dieses Jahres gehört ein Experiment, was die Markt-Toilette („U-Bahn“) betrifft. Zu den Zeiten des Weihnachtsmarktes ist der Besuch in diesem Jahr erstmals kostenlos. Die Verrichtung dringender Bedürfnisse soll nicht an 50 Cent scheitern.