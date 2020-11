Vor 50 Jahren kam Lothar Kurbjuweit nach Thüringen. Schon als BSG-Fußballer bestritt er das erste seiner 66 Länderspiele, hatte als gerade einmal 17-Jähriger sein Debüt in der Oberliga erlebt.

„Zu der Zeit wären alle Nationalspieler zu Fuß nach Jena gelaufen, um hier zu spielen“, sagt der Jubilar, der heute 70 wird, über den FC Carl Zeiss. In der Mannschaft standen zwölf Nationalspieler, Ge­org Buschner war Trainer des Klubs wie auch der Nationalmannschaft. Doch Kurbjuweit fragte sich zunächst: „Was mach‘ ich eigentlich hier?“ Buschner gab die Antwort: „Du spielst hier ein Jahr in jedem Spiel und danach entscheiden wir.“ Eine gute Lösung. „Lothar war eine Kämpfernatur, ein Spieler mit eisernen Nerven und hellem Köpfchen“, urteilte Buschner später über ihn.

Kurbjuweit steckte wie kein anderer Verletzungen weg. Wer hätte schon mit einer genagelten Hand gespielt? Auf einem Auswahllehrgang in den 70er-Jahren passierte es. „Die Feldspieler mussten auch mal ins Tor. Ich hab‘ es in meinem jugendlichen Leichtsinn gemacht, wollte einen Ball wegfausten und hab‘ mir das Kahnbein gebrochen.“

Die Operation erfolgte in Eisenberg, ein Nagel wurde eingesetzt. Mit einer klobigen Manschette und jeder Menge Mullbinden darüber - durfte ja keiner wissen, was passiert war - lief er über ein halbes Jahr auf den Rasen.

Kurbjuweit hat ein legendäres Fußballkapitel mitgeschrieben, war Olympiadritter 1972 in München, Olympiasieger 1976 in Montreal, er spielte bei der WM 1974, erlebte 1981 mit dem Finale im Europacup der Pokalsieger gegen Tbilissi (1:2) den größten Erfolg der Jenaer Vereinshistorie - und zugleich die größte Niederlage. „Die Chance, Europacupsieger zu werden, bekommst du nur einmal.“ Inzwischen sei er ein paar Mal in Georgien gewesen und hat erfahren, „wie man mit diesem Finalspiel dort umgeht und was wir aus der Hand gegeben haben“.

Später als junger Trainer übernahm er den FC Carl Zeiss, einmal Platz drei und das Pokalfinale 1988 (0:2 nach Verlängerung gegen den BFC Dynamo) fallen in diese Zeit. 1989 dann die Entlassung. Der Jenaer Klub war mit 3:7 Punkten in die Oberligasaison gestartet.

Kurbjuweit folgte einem Angebot aus Erfurt, rückte zum Cheftrainer auf und erreichte mit dem FC Rot-Weiß in der letzten Oberligasaison Platz drei - Qualifikation für die 2. Fußball-Bundesliga und den Europapokal. Doch, wie konnte es anders sein: Kurbjuweit landete später wieder in Jena.

Als Scout bleibt er dem Verein erhalten

Er hat beim FC Carl Zeiss zwar nicht alles, aber dennoch vieles gemacht, war Präsident, sportlicher Leiter und auch wieder Trainer. Als er gebraucht wurde, sagte er nicht nein. Das 5:0 im Landespokalfinale ausgerechnet gegen den FC Rot-Weiß Erfurt im Mai 2014 wird den Zeiss-Fans in Erinnerung bleiben.

„Danach hätte ich vielleicht aufhören sollen“, sagt er heute, Doch er wurde wieder gefragt, sagte wieder nicht nein und wird die Entlassung - ausgerechnet durch seinen ehemaligen Mitspieler Lutz Lindemann nach nur drei Spieltagen in der darauffolgenden Spielzeit nicht vergessen. Als Scout blieb er dem Verein erhalten. Hauptsache Fußball. Und auch mit dem Abstand einiger Jahre sagt er: „Der FC Carl Zeiss ist mein Verein.“

Heute wohnt er in Berlin und verfolgt aus der Ferne und mit Abstand, was seine Jenaer abliefern.