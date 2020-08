Die Freie Deutsche Jugend (FDJ) demonstrierte am Sonnabend an der Stauffenbergstraße in Lobeda-West. Gut 30 Teilnehmer bildeten die angemeldete Versammlung mit "künstlerischer Aufführung", bei der auch 11-Jährige zum revolutionären Umsturz aufriefen und alte Arbeiterlieder geschmettert wurden.