Der fitteste 100-Jährige: Heinz Schwarz aus Jena rundet

Jena. Heinz Schwarz in Jena-Lichtenhain sah an seinem 100. Geburtstag alte Freunde vom Hockey, vom Wandern und von der Feuerwehr wieder.

Der Buschfunk funktioniert in Jena-Lichtenhain nach wie vor. Und so wussten am Sonntag ganz viele Menschen, dass mitten in ihrem Ortsteil Heinz Schwarz seinen 100. Geburtstag feiert. Wer den Jubilar das erste Mal sieht, der denkt: Oh, das ist aber ein rüstiger 70-Jähriger! Tatsächlich steht aber 27.9.1920 als Geburtsdatum im Ausweis.