Der Jenaer Wünschewagen ist ihr „Lieblingskind“

Eigentlich hat sie’s ja eher mit den Zahlen. Seitdem sie beim Arbeiter-Samariter-Bund arbeitet, kam aber auch viel Gefühl mit dazu. „Wir helfen hier und jetzt – heißt unser Motto. Das sollte man schon im Hinterkopf haben bei der Arbeit hier“, sagt Inka Frisch, die ASB-Geschäftsstellenleiterin in Jena. Doch der Reihe nach.

Nach dem Abitur 1993 in Apolda wollte sie eigentlich studieren. So richtig fest stand der Studienwunsch allerdings nicht. Und so folgte sie dem Rat ihrer Mutter und erlernte einen Beruf, sie wurde Steuerfachangestellte in einer Kanzlei in Apolda, qualifizierte sich dann zum Steuerfachwirt. Und eigentlich hatte sie vor, letztlich Steuerberater zu werden, aber es kam dann anders.

„Ich habe gedacht: Ich fall gleich um.“

Ja, sie blieb zunächst im Fach und wechselte in eine Jenaer Kanzlei. Sie heiratete, bekam zwei Kinder – und irgendwie ging’s dann nicht mehr. „Die Arbeit hat mir Spaß gemacht, aber ich habe den Termindruck nicht mehr bewältigt. Manchmal habe ich gedacht: Ich fall gleich um“, erzählt sie. Dann war’s der Zufall, dass sie 2011 im Förderverein der evangelischen Grundschule in Apolda Kontakt zum Jenaer ASB-Chef bekam. Beim ASB wurde jemand gebraucht für die Lohn- und Finanzbuchhaltung, erfuhr sie so. Na, das war’s doch. Ganz sicher nicht stressfrei. „Aber ich hatte mich von nun an nur noch um eine Firma zu kümmern, kann die Zusammenhänge viel besser überschauen, kenne die meisten Leute mit Namen und Gesicht. Das liegt mir irgendwie, füllt mich aus“, sagt sie.

Beim Arbeiter-Samariter-Bund sei jeder Regionalverband ein wenig anders strukturiert. In Jena gebe es drei Kindergärten, eine Sozialstation, ein Service-Wohnen mit 21 Wohnungen, dazu den Rettungsdienst. Da seien die Aufgaben vielfältig. Und vor allem: Man könne selbst eigene Ideen einbringen.

Als Beispiel nennt sie ein Computerprogramm, das sie beim ASB eingeführt hatte. Das sei einfach besser zu handhaben gewesen als das System zuvor.

Dann kam das Thema Wünschewagen aufs Tapet, inzwischen eine Art „Lieblingskind“ von Inka Frisch. „Die Idee stammt eigentlich vom ASB in Essen, und die haben sie zuvor aus Holland übernommen“, sagt sie. Eine großartige Idee: schwerkranken Menschen mit einer Reise ihren vermutlich letzten Wunsch erfüllen. „Für so etwas lohnt es sich doch zu arbeiten. Und das trifft auch den Nerv der Menschen.“

Der Wünschewagen ist gedacht fürs Schwerstkranke

Eine ganze Weile sei im ASB-Bundesverband diskutiert worden, Informationen an die regionalen Verbände habe es auch gegeben. In Jena sei sehr schnell klar gewesen: Wir wollen das auch! „Der Rettungsdienstleiter, der Geschäftsführer und ich haben uns der Sache angenommen.“

Dafür gab’s auch finanzielle Hilfe von Bundes- und Landesverband. Denn da war schon manches zu stemmen in Sachen Geld: Das Auto musste angeschafft und ausgerüstet werden. Dazu gehört natürlich auch Geld fürs Benzin und sonstige Kosten bei Reisen. Denn für Patienten und deren Begleitpersonen war und ist der Wünschewagen kostenfrei. Da ist nicht nur der ehrenamtliche Einsatz der ASB-Mitarbeiter gefragt, auch Spenden sind jederzeit willkommen.

Am Nikolaustag 2017 hatte der Jenaer Wünschewagen, der für ganz Thüringen unterwegs ist, Jungfernfahrt. Es war nicht weit. Die Tour führte nach Mellingen, wo eine alte Dame ihre Enkelin beim Theaterspielen im Kindergarten besuchen wollte. „Aber es hat hervorragend geklappt und bleibt mir in Erinnerung.“

Der Wünschewagen ist gedacht fürs Schwerstkranke. Sie können sich so vielleicht noch einen Wunsch erfüllen, dessen Realisierung ohne die ASB-Unterstützung wohl undenkbar wäre.

„Vor knapp zwei Jahren wollte eine Familie mit ihrer an einem Hirntumor erkrankten Tochter zu deren Geburtstag an die Ostsee fahren. Wir haben das geschafft mit dem Wünschewagen, und die junge Frau konnte lächeln und sich freuen beim Anblick des Meeres. – Da weiß man, wofür man etwas getan hat“, sagt Inka Frisch.

Oft kommt es nicht mehr zur Fahrt

Üblicherweise kommen Anfragen zum Wünschewagen telefonisch bei ihr an. „Meist sind es Angehörige oder Freunde des Schwerkranken. Ich schicke ihnen dann ein Formular zu, in dem der Wunsch zum Reiseziel und zum Zeitraum formuliert wird. Dazu brauchen wir eine Entbindung des zuständigen Arztes von der Schweigepflicht, damit wir im Ernstfall das Richtige unternehmen können. Doch in vielen Fällen kommt es leider dann gar nicht mehr zur Fahrt...“

Insgesamt gab es bislang 142 Anfragen beim ASB, 41 Fahrten konnten stattfinden, einige sind noch in der Vorbereitung. „Das ist eine schöne Arbeit, bei solchen Fahrten denken wir auch an vermeintlich unwichtige Kleinigkeiten wie etwa frische Blumen im Auto“, erzählt Inka Frisch. Und letztlich habe diese Aufgabe auch etwas in ihr selbst bewirkt: „Über vieles im Leben denke ich jetzt anders nach, schätze auch die vermeintlich einfachen, normalen Dinge. Das lernt man hier.“