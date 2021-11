Der JenTower leuchtet lila

Jena. Am Weltfrühgeborenentag lässt die Kinderklinik Jenas Wahrzeichen erstrahlen

Erst leuchtete das Klinikum in Lobeda lila, dann der Fuchsturm, und in diesem Jahr wird zum Weltfrühgeborenentag am 17. November der JenTower mit Einbruch der Dunkelheit weithin sichtbar lila erstrahlen.

Damit möchte die Kinderklinik des Uniklinikums Jena (UKJ) ein sichtbares Zeichen setzen für die größte Kinderpatientengruppe Deutschlands, die Frühgeborenen.

„Wenn Sie also am kommenden Mittwoch gegen 17 Uhr den Turm erleuchtet sehen, dann denken Sie an unsere kleinsten Patienten“, sagt Hans Proquitté, Leiter der Sektion Neonatologie am UKJ. Die Jenaer Neonatologie betreut jährlich etwa 350 Frühgeborene, davon rund 70 kleinste Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm. Gerade diese benötigen eine intensive und hoch spezialisierte Betreuung. Um im Nachgang eine Erinnerung zu schaffen, ruft die Neonatologie dazu auf, Aufnahmen vom JenTower in Lila aus unterschiedlichen Blickwinkeln ans UKJ zu schicken.

