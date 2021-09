„Der Kapitalismus existiert nur noch in Krisen“

Wahlkreis 195: Janine Walter-Rupprecht tritt als Direktkandidatin für die MLPD an

Was wird die Wahl entscheiden?

Die Umweltfrage und der Umgang mit der Pandemie.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Selbst einen neuen Politikstil zu prägen (Rechenschaftspflicht, Abwählbarkeit, keinerlei Privilegien und Zuwendungen aus der parlamentarischen Tätigkeit). Ich will viele Menschen bewegen, selbst aktiv zu werden. Ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, und nicht auf leere Versprechungen der bürgerlichen Parteien zu hoffen. Das ist ein Ziel, das ich nicht nur bei Wahlen verfechte.

Was wollen Sie für das Saale-Holzland erreichen?

Im Saale-Holzland-Kreis will ich mich einsetzen, dass die Menschen nicht abgehängt werden von der ärztliche Versorgung und dem Internet, dem öffentlichen Nahverkehr und der Nahversorgung. Ich bin gegen Spekulation mit Land durch Großinvestoren. Ich setze mich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Radwege, der erneuerbaren Energie und gegen die mutwillige Zerstörung unserer Umwelt ein.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Er ist eine der größten Herausforderungen. Wir befinden uns mitten in einem beschleunigten Übergang in eine globale Umweltkatastrophe. Diese bedroht die Existenz der Menschheit. Der Kapitalismus produziert aber nicht nur eine Krise. Er existiert nur noch in Krisen: Weltwirtschafts-, Finanz-, Verschuldungs- Strukturkrisen, Krise der bürgerlichen Staats- und Familienordnung, Krise der Flüchtlingspolitik, Bildung und Gesundheit, Coronakrise. Neue Technologien dienen nicht der Menschheit, sondern der Bereicherung einiger weniger. Deshalb ist die revolutionäre Überwindung dieses Systems und der Aufbau eines Systems, wo Mensch und Natur Triebfedern wirtschaftlichen und politischen Handelns sind, die größte Herausforderung.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Als berufstätige Frau mit Kindern ist für mich die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Gleichstellung der Frauen wichtig. Wichtige Verbesserungen dafür müssen wir uns heute schon erkämpfen. Ich bin der Überzeugung, dass erst der Sozialismus, die für die Befreiung der Frau notwendigen Voraussetzungen schafft.

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz. Corona ist für mich

...neuartig. Gefährlich, nicht zu leugnen, aber auch besiegbar.

Steckbrief

Alter: 35

Ausbildung: Hauswirtschaftsleitung, Bachelor BWL

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Wohnort: Lichtenfels

Politischer Werdegang: geboren und aufgewachsen in kleinbäuerlichen Verhältnissen in Schalkau, Thüringen. Mitglied in der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gasstätten (NGG), Mitglied in der MLPD (Schwerpunkt Jugend- und Frauenarbeit)