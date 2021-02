Jena. In der aktuellen Stunde des Stadtrates soll es morgen um das „Schneechaos in Jena“ gehen

Die Debatte über den Jenaer Winterdienst ist noch kein Schnee von gestern. In einer „aktuellen Stunde“ auf der Stadtratssitzung am Mittwoch will die SPD reden über Konsequenzen aus dem unfreiwilligen Stillstand, den es in der zweiten Februarwoche in Jena gegeben hat.