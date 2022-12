Die Ausländerbehörde in Jena wird gehörig wachsen

Jena. Trotz der schwierigen Haushaltslage hat sich die Stadt Jena dazu entschlossen, die Behörde mit einem deutlichen Personalaufwuchs zu stärken.

Man befinde sich an der Schwelle zur Eskalation, so beschreibt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) die Arbeitssituation der 20 Mitarbeiter in der Jenaer Ausländerbehörde. Schleichend habe sich ein Abarbeitungsstau aufgebaut, der „systemkritisch“ sei und mit dem Anspruch einer weltoffenen Stadt nicht mehr in Einklang zu bringen sei.

Deshalb habe man nicht nur an Arbeitsprozessen geschraubt, so dass zukünftig mehr Menschen in gleicher Zeit mit Aufenthaltstiteln versorgt werden könnten, sondern sich trotz der schwierigen Haushaltssituation entschieden, Personal aufzubauen. Beim Personalaufwuchs müsse die Stadt zwar mit Blick auf den Haushalt eine „rigide Linie fahren“, doch bei der Ausländerbehörde müsse man von dieser Linie abweichen, so Nitzsche. Eskaliert sei die Situation bisher nur deshalb nicht, weil sich die Mitarbeiter aufreiben würden, sagt Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU). Und dies sei ein Problem, das bereits vor dem Ukrainekrieg begonnen habe und sich verschärfe.

„Es wandern mehr Menschen zu, als wir zeitgerecht mit Aufenthaltstiteln versorgen können“, sagt Olaf Schroth, Leiter des Jenaer Bürger- und Familienservice und zudem kommissarischer Leiter des Fachdienstes Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht.

Jeder Asylsuchende benötige einen Aufenthaltstitel, den die zuständige Ausländerbehörde ausstelle. Acht Monate könne die Wartezeit mittlerweile betragen, um einen Termin zur Ausstellung eines solchen Titels zu erhalten, erklärt Schroth. Daher wurde noch vor dem Abschluss des Haushalts die Stellenausschreibung für die Ausländerbehörde auf den Weg gebracht. Um insgesamt 15 Mitarbeiter soll die Ausländerbehörde wachsen – damit wächst die Behörde fast um das Doppelte. 60 Bewerbungen seien bereits eingegangen, sagt Schroth. Dass mit diesen Bewerbungen die 15 Stellen besetzt werden können, glaubt er nicht. Er rechnet mit einer zweiten Ausschreibungsrunde. Die Einarbeitungszeit der neuen Kollegen könne unter Umständen bis zu einem Jahr betragen, die Thematik sei komplex, so Schroth. Dennoch könnten die bevorstehenden Einstellungen schon bis zur Mitte des kommenden Jahres eine Wirkung zeigen.

Außerdem soll das Team Standesamt, welches bisher zum Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht gehörte, zum Fachdienst Familien- und Bürgerservice wechseln. Das Standesamt sei unter anderem zuständig für die Einbürgerungsanträge. Auch hier habe sich die Zahl der Anträge stark erhöht: Waren es 2021 noch 150 Einbürgerungsanträge, seien es in diesem Jahr bereits 325 gewesen, so Schroth. Dieser Anstieg sei eine Folge der Flüchtlingssituation im Jahr 2015, denn um einen Anspruch auf Einbürgerung zu haben, müssten Betroffene acht Jahre dauerhaft in Deutschland leben. Auch die Einbürgerungsbehörde des Standesamtes werde deshalb auf vier Mitarbeiter aufgestockt, wobei es schwer sei, Standesbeamte zu finden. Das Team Standesamt werde jedoch vorerst nicht gemeinsam mit dem Bürger- und Familienservice in das neue Gebäude am Engelplatz ziehen.

Durch das neue „Chancenaufenthaltsgesetz“, das im kommenden Jahr in Kraft treten soll oder den vereinfachten Familiennachzug für Menschen aus Afghanistan werde das Arbeitspensum auch in Zukunft weiter steigen, schätzt Schroth ein. Doch durch den geplanten Personalaufwuchs hoffe man, bis Ende 2023 eine zumutbare Arbeitssituation bei der Ausländerbehörde und der Einbürgerungsbehörde zu schaffen – und damit eine Perspektive sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Menschen, die nach Jena kommen.