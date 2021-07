Seit Samstag in Jena: Die besten Pressefotos der Welt

Berührende Fotos in der Jenaer Goethe Galerie

Die Studentinnen Mathilda Behrens und Madline Teichert (von rechts) haben sich am Sonntag nach dem Aufbau der „World Press Photo 2021“-Ausstellung in der Goethe-Galerie zum Beispiel das preisgekrönte Foto „Die erste Umarmung“ von Mads Nissen angeschaut. Das Bild illustriert eines der Dramen der Pandemie-Bestimmungen: dass Menschen in Alten- und Pflegeheimen lange nicht von ihren Verwandten besucht werden konnten. Die Ausstellung ist bis Sonnabend, 24. Juli, zu sehen und zeigt etwa 200 der weltweit besten Pressefotos des Jahres.

Die Goethe-Galerie präsentiert zum 23. Male die jährlich besten Fotos der Welt. Die Ausstellung ist gegliedert nach Einzelfotos und nach Fotoserien.