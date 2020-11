Die effiziente Behörden-Hochzeit

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Südliches Saaletal und die Stadt Kahla wachsen schrittweise zusammen. Am Freitag setzten VG-Vorsitzende Silvia Voigt und Bürgermeister Jan Schönfeld die finale Unterschrift, um den Bürgern künftig eine Anlaufstelle für Personalausweis- und Passangelegenheiten zu bieten. Im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft wird ab 1. Juni 2021 das Einwohnermeldeamt der Stadt Kahla ansässig sein. Stadtrat und Gemeinschaftsversammlung stimmten am Vorabend über die Zweckvereinbarung ab. „Ich habe einstimmig“, sagt Schönfeld. „Ich auch“, kontert Voigt.

Da mittlerweile der Förderbescheid bei der VG vorliegt, muss jetzt zügig gehandelt werden. 120.000 Euro kosten die Umbauten und Technikanschaffungen, hundertprozentig gefördert vom Land Thüringen. So gehen im Erdgeschoss des Bürgeramtes in der Bahnhofstraße bereits die Handwerker ein und aus. Unter anderem wird ein Türdurchbruch geschaffen, um einen weiteren Raum mit zwei zusätzlichen Arbeitsplätzen zu integrieren.

Mit moderner Technik soll zudem eine Art Selbstbedienung in Verwaltungsangelegenheiten ermöglicht werden. So können Bürger künftig an einem Fotoautomat, der in einer Ecke des Wartebereiches steht, Passbilder fertigen. Die Gebühr dafür geht an die Bundesdruckerei, die den Automaten stellt. Ein Kassenautomat ist in einem anderen Raum vorgesehen.

„Wir müssen uns der Aufgabe stellen, die Gemeinden möglichst effizient zu führen“, sagt Silvia Voigt. Schönfeld pflichtet ihr bei, wenn es um künftige Projekte geht. Ohne konkret zu werden, sagt er: „Wir denken im Kleinen über mehr nach, aber das muss langsam wachsen.“ Angesichts der großen Stadt Jena müssten die Kräfte im Südlichen Saaletal gebündelt werden.

Im nächsten Schritt ist die Stadt Kahla am Zug, um die beiden Standesämter im Rathaus zu vereinen. Der Förderbescheid für die Umbauten steht aber noch aus. Zielzeit ist Ende 2021.