Die Gleise schäumt wieder gelblich

Inspektion nach der Gewässerverunreinigung an der Gleise in Golmsdorf: Bürgermeister Peter Ganß, Carl Krumbholz, Chef des Gewässerunterhaltungsverbandes Obere Saale/Roda, und Thomas Orth, Schaubeauftragter des Verbandes für die Gleise sowie Fischeraufseher, machen sich am Mittwoch ein Bild von den Schäden.