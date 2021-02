Der Wunsch nach frischer Luft war am Sonntag in Jena unverkennbar.

Der Winter in Jena ist offensichtlich vorbei, und der Wunsch nach frischer Luft war am Sonntag in Jena unverkennbar. Besonders gefragt waren Parks – wie hier die große Liegewiese an der Rasenmühleninsel – und alle Gastronomen, die Eis und Kaffee zum Mitnehmen verkauften. An der Klimastation der Ernst-Abbe-Hochschule wurden als Tageshöchstwert 19,8 Grad gemessen.