Die Horrortruppe von Jena-Ost

Wer in diesen Tagen durch den Steinborn in Jena-Ost kommt, kriegt das große Staunen. Passanten bleiben stehen, betrachten das schauerliche Gewimmel im Vorgarten der Nummer 54, und Autofahrer verlangsamen das Tempo, um einen Blick auf die bunte Figurengruppe und die großen Spinnweben, natürlich mit Spinnen, zu erheischen. Bei den meisten Leuten fällt dann der Groschen: Ach ja, am Samstag ist Halloween.

Das lassen sich die Zwillingsschwestern Angela und Andrea Rodammer seit drei Jahren nicht mehr entgehen: Dann gestalten sie den Vorgarten ihres Hauses kräftig um und verwirklichen zahlreiche Ideen, mit denen sie kreativ und fantasievoll Halloween die Ehre erweisen. Von Anfang an dabei ist zum Beispiel die Hexe mit ihrem Besen und dem breiten Hut. Neu dieses Mal sind der mit Luft voll gepumpte Gevatter Tod und der spukende Geist. Aber auch der Teufel höchstpersönlich, ein Gerippe, das gerade lebendig zu werden scheint, Kobolde und anderer skurrile Gestalten sind mit von der Partie. „Man braucht gar nicht so viel Aufwand zu betreiben", sagt Angela Rodammer. „Ein paar Klamotten, die man nicht mehr braucht, ein paar alte Schuhe, Perücken und natürlich ein paar schöne Masken, dazu ein paar Utensilien aus Super- und Baumarkt, und schon lässt sich vieles machen.“ Und um das Ganze schließlich noch etwas gruseliger zu machen, ist die versammelte Horrortruppe abends auch erleuchtet. Wie die Schwestern auf die Idee kamen? Sie wollten einfach etwas gestalten, woran sie selbst und vor allem viele andere ihren Spaß haben. Das komme gut an, was sie auch immer wieder an den vielen Leuten merken, die das alles fotografieren. Ihren Vorgarten gestalten sie nicht nur für Halloween um, sondern auch für Weihnachten und Ostern. Wenn Halloween vorbei ist, gehen die Gedanken von Angela und Andrea Rodammer in Richtung Weihnachtsfest. Dafür stehen wieder Rehe, Weihnachtsmann, Lichter und vieles mehr bereit. Ebenso einige Hasen und jede Menge farbige Ostereier fürs Frühjahr. Mit einer Legende wollen sie übrigens auch mal aufräumen: Halloween werde immer als moderner Import aus den USA abgetan. Doch das stimme eigentlich nicht. Denn dieses Fest stamme ja aus Irland. Irische Auswanderer haben es einst nach Amerika gebracht. Und von dort sei es in den vergangen Jahrzehnten nach Europa zurückgekehrt und auch in Deutschland heimisch geworden. Die jetzige gespenstische Kulisse soll übrigens noch eine gute Woche nach Halloween stehen bleiben, versprechen die Schwestern, damit noch viele Menschen die Chance erhalten, sich das bunte Treiben anzusehen.