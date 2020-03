Jena/Frankfurt am Main. Eine Passagiermaschine der Lufthansa transportierte Fracht von China nach Deutschland.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die „Jena“ fliegt im Auftrag der Medizin

Beladen mit rund 30 Tonnen Fracht landete am Mittwoch die Lufthansa-Passagiermaschine mit dem Namen „Jena“ nach 11 Stunden und 6 Minuten Flugzeit um 14.14 Uhr in

Der Airbus mit dem Namen Jena wird in Shanghai beladen. An Bord der Maschine befanden sich verschiedene hocheilige Güter, vorwiegend aus dem medizinischen Bereich. Foto: OLIVER ROESLER

Frankfurt am Main. Neben den Frachträumen des Airbus A330 sei auch die Kabine einschließlich der Staufächer über den Sitzen beladen worden, teilte Lufthansa Cargo mit. An Bord der Maschine, die in Shanghai startete, befanden sich verschiedene hocheilige Güter, vorwiegend aus dem medizinischen Bereich, darunter auch Masken und weitere Schutzausrüstung.

Durch die weitreichenden Streichungen von Passagierverbindungen fehlten wertvolle Luftfrachtkapazitäten. Die Lufthansa Group und Lufthansa Cargo prüfen daher, auch weitere Flüge zur ausschließlichen Güterbeförderung mit Passagiermaschinen durchzuführen. Gerade in Not- und Krisensituationen kämen Logistik und Luftfracht eine besondere Bedeutung zu. Der Lufthansa-Airbus A330 war im Jahr 1991 auf den Namen „Jena“ getauft worden.