Die Jenaer Tafel sendet Hilferuf

Frank Rutkowski und Johanna Fehling arbeiten mehrfach in der Woche ehrenamtlich in der Lebensmittelausgabe.

Jena. Immer mehr Menschen in Jena beanspruchen billige Lebensmittel: Vorstand Manfred Müller: „Situation noch nie so kompliziert.“

Die Zeiten sind hart. Auch die Jenaer Tafel steht durch steigende Energiekosten und Lebensmittelpreise vor gewaltigen Herausforderungen. Für den Unterhalt des Hauses reicht das kalkulierte Budget nicht mehr aus. Hinzu kommt, dass bei immer mehr Menschen das Geld für den Einkauf nicht mehr reicht. „Die Situation war noch nie so kompliziert wie jetzt“, sagt Manfred Müller, Vorstand der Jena Tafel. „In den letzten Wochen kommen zunehmend Menschen, die glauben, einen Rechtsanspruch auf die Tafel zu haben“. Den gebe es nicht.

Das Angebot, gegen ein geringes Entgelt Lebensmittel zu beziehen, richtet sich an Bedürftige, die die Voraussetzungen für den Tafelpass erfüllen, vor allem ALG-II-Empfänger, Alleinerziehende und Geflüchtete. Doch auch immer mehr Rentnerinnen und Rentner sind trotz lebenslanger Arbeit von Armut betroffen.

Die Jenaer Tafel versorgt derzeit etwa 1000 Menschen in 450 Haushalten. Trotz der Krise halten die Spender – Lebensmittelhersteller und Handelsketten – an ihrem Engagement fest. Über drei Tonnen Lebensmittel räumen ehrenamtliche Helfer täglich in die Regale des Tafelhauses.

Studie der Uni-Soziologen

Einer, der an mehreren Tagen in der Sortierung der eintreffenden Ware arbeitet, ist Frank Rutkowski. Als er seine Firma während der Corona-Pandemie schließen musste, hat er damit angefangen: „Es sind viele, die nichts mehr haben, auch ganze Familien. Die Wartezeiten auf einen Tafelpass sind lang“.

Wissenschaftler vom Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität haben eine Studie zur Situation der Jenaer Tafel vorgelegt. Darin belegen sie, dass die meisten Nutzer existenziell auf das Angebot angewiesen sind und folglich keine Alternative haben. Die Soziologen sehen die Tafel durch die aktuelle Krisensituation in ihrer Existenz bedroht. Die steigende Nachfrage enthält sozialen Sprengstoff. Auf den Hilferuf der Jenaer Tafel haben vor allem private Spender reagiert. Das Wohnungsunternehmen jenawohnen, das die Tafel jährlich mit 1000 Euro unterstützt, spendet weitere 2000 Euro für den Betrieb.