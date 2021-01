Die meisten Gerichtsverfahren gewinnt die Stadt Jena

Dass die Stadt Jena vor dem Verwaltungsgericht Gera unterlag und der Investor seine Baupläne am Salvador-Allende-Platz nun realisieren darf, hat zumindest in den sozialen Medien eine Diskussion befeuert: Das Rechtsamt werde von Prozesshanseln dominiert, so der Vorwurf. Die offiziellen Zahlen der vergangenen fünf Jahre widersprechen dieser These deutlich.

"Wir sind immer noch davon überzeugt, dass Richtige getan zu haben", sagt der Leiter des Fachdienstes Recht und Personal, Martin Pfeiffer, mit Blick auf die Stadtplanung. Das Gericht entschied anders, vor allem wegen der vorhandenen Gemengelage nach Paragraph 34 des Baugesetzbuches: Einzelhandel, Gewerbeflächen, Wohngebiet. Was soll falsch daran sein, einen weiteren Einkaufsmarkt am Salvador-Allende-Platz vis-à-vis des Rewe-Marktes zu realisieren?

"Im Kern sind hier Fakten geschaffen worden, ohne dass Baurecht bestand. Und das ist die Schuld der Verwaltung. Komplexe Dinge müssen einfach mit einem Bebauungsplan geregelt werden", sagt Pfeiffer. Das Urteil ist seit einer Woche rechtskräftig. Das heißt, die Stadt Jena verzichtete darauf, die Berufung beim Oberverwaltungsgericht zu beantragen. Und somit muss Investor Hubert Werner, dessen Firma in Leinefelde ihren Sitz hat, nur noch auf die Baugenehmigung warten.

16 Mitarbeiter zählt der Fachdienst Recht

Im Baurecht wurde die Stadt zwischen 2016 und 2020 94 Mal verklagt, davon 14 Mal 2020; Verfahren, die vor dem Verwaltungsgericht Gera landen und die dem Fall aus Lobeda ähneln dürften: Ein Bauherr ist unzufrieden mit der Entscheidung der Stadt und reicht Klage ein. 2778 sogenannte Passivprozesse insgesamt musste die Stadt seit 2016 führen, Prozesse, die jene Lebenslagen berühren, in denen Menschen zumeist mit dem Verwaltungshandeln nicht einverstanden sind.

Dass die Zahlen sinken und die Stadt nur etwa zehn Prozent aller Verfahren als reine Niederlagen verbuchen musste, spreche nicht unbedingt gegen die Arbeit der Stadtverwaltung. "Es ist beruhigend, dass die Mehrheit der Entscheidung der Verwaltung richtig war." 16 Mitarbeiter zähle der Fachdienst Recht, darunter sind acht Volljuristen.

Geraer Gericht kippte im Mai die Jenaer Maskenpflicht im Unterricht

Die Masse der Verfahren wird am Sozialgericht in Altenburg verhandelt: Dort geht es um das Schwerbehindertenrecht (insgesamt 225/im Jahr 2020: 55), um die Sozialhilfe (126/24) und vor allem um die Grundsicherung für Arbeitssuchende: 1930 Verfahren insgesamt seit 2016, im vergangenen Jahr waren es 243. Daneben geht es ums Ausländerrecht (58/11), Kosten für abgeschleppte Autos (6/1), Hundehaltung (1/0) und anderes mehr. Corona macht es möglich, dass neuerdings auch gegen die Allgemeinverfügungen der Stadt geklagt wird: Premiere war 2020 vor dem Verwaltungsgericht, 18 Verfahren tauchen in der Statistik auf, laut Pfeiffer habe die Verwaltung nur einmal eine Niederlage erlitten: Das Geraer Gericht kippte im Mai die Jenaer Maskenpflicht im Unterricht.

Von 1848 Verfahren in den vergangenen fünf Jahren obsiegte die Stadt 435 Mal und 362 Mal durch Klagerücknahmen durch den Kläger. Dem gegenüber stehen 178 Niederlagen, 192 Vergleiche und 193 sogenannte Anerkenntnisurteile. Im Kern sieht die Stadt in diesen Fällen einen Fehler ein, was am Ende Zeit und Geld spart.

Eher die Ausnahme sind sogenannte Aktivprozesse, Verfahren also, in denen die Stadt Jena als Klägerin auftritt: 16 Verfahren tauchen in der Statistik seit 2016 auf, zwei Verfahren waren es im vergangenen Jahr. Dabei stehen sich auch mal Gebietskörperschaften unversöhnlich gegenüber, denn ein Streit zwischen der Stadt und dem Saale-Holzland-Kreis über nicht gezahlte Gastschulbeiträge liege jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht. Immerhin gehe es um eine stattliche Summe in einem sechsstelligen Bereich. Bilanz der Stadt Jena als Klägerin seit 2016: Fünf Siege, eine Niederlage, zwei Verfahren ruhen und acht sind noch nicht abgeschlossen.

Statistik: Die Stadt Jena als Beklagte zwischen 2016 und 2020