Die Dornburger Straße in Jena.

Jena. In der Dornburger Straße wird ab 17. August gebuddelt.

Die nächste Großbaustelle in Jena-Nord kommt

Die nächste Großbaustelle des Zweckverbandes Jena-Wasser und der Stadtwerke Jena Netze beginnt am Montag, 17. August, in Jena-Nord. In der Dornburger Straße werden bis Ende 2021 die Mischwasserkanäle und Trinkwasserleitungen erneuert sowie Teile des Gas-, Strom- und Leittechniknetzes modernisiert. Das Baufeld erstreckt sich von der Robert-Blum-Straße bis etwa zur Straßenbahn-Haltestelle „An der Eule“.

Los geht’s im Bereich zwischen Blum-Straße und Scharnhorststraße. Gebaut wird unter Vollsperrung für den Autoverkehr. Die Fußgänger und Straßenbahnen können das Baufeld passieren. Bis Ende des Jahres soll dieser Abschnitt fertig sein. 2021 arbeitet sich die Baustelle in zwei Abschnitten nach Norden voran. Die Umleitungen werden jeweils über die Camburger und Altenburger Straße ausgeschildert.

800 Meter Mischwasserkanal, 170 Meter Leitungen

Insgesamt verlegt der Zweckverband 800 Meter Mischwasserkanal mit 300 bis 600 Millimeter Durchmesser und erneuert die Trinkwasserleitungen plus Hausanschlüsse. Die Stadtwerke verlegen ab 2021 im nördlichen Abschnitt etwa 170 Meter Strom-, Gas- und IT-Leitungen.

Wegen Corona kann es zu Änderungen beim Baubeginn, Bauende und im Bauablauf kommen. Der Zweckverband bittet für die Einschränkungen um Verständnis.