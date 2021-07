Wie wunderbar es sich spielen lässt am neuen Volleyballfeld in Zöllnitz zeigen Anja Sabo (Mitte), Grit Sachse (rechts) und ihre Tochter Lisa. Der neue Kinder- und Jugendverein Zöllnitz konnte das Netz am kleinen Sportplatz installieren. Sabo als Vorsitzende des Vereins und ihre Stellvertreterin Sachse planen mit den Mitgliedern weitere Aktivitäten für die Jugend im Ort.