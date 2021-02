Mit Ablauf dieser Woche wurden in 12 von 13 Jenaer Pflegeheimen Impfungen durch das mobile Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung vorgenommen. Nach Angaben des Rathauses laufen die Zweitimpfungen in den Einrichtungen planmäßig.

Jena. Bisher wurden in der Saalestadt 27 Virusmutationen typisiert. - In zwölf von 13 Jenaer Pflegeheimen hat das mobile Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung bereits geimpft.

Die Zahl der Virus-Mutationen steigt in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Donnerstag bis bis 24 Uhr 24 neue Corona-Infektionen gemeldet. Nach Angaben des Rathauses steigt dabei die Zahl der Virusmutationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lieht jetzt bei 75,8. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog