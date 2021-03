Diebe haben es auf Balkonmöbel in Jena abgesehen - 16-Jähriger mit über 1,7 Promille auf Fahrrad unterwegs

Der Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Jena.

Zu viel fürs Fahrrad

Halb eins am Mittwochmorgen fiel den Beamten ein Radfahrer in der Thomas-Mann-Straße auf. Die recht auffällige Fahrweise verriet hierbei den 16-jährigen Radler. Eine anschließende Alkoholkontrolle erbrachte einen stolzen Wert von 1,73 Promille. Der daraus resultierenden Fahrt ins Klinikum zur fälligen Blutentnahme widersetzte sich der Jugendliche derart, dass dieser mit Handschellen gefesselt werden musste. Seinen Unmut über die polizeiliche Aktion tat er fortwährend mit beleidigenden Äußerungen den Beamten gegenüber kund. Im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwarten nunmehr mehrere Anzeigen.

Betrunken auf dem Roller

Gegen halb eins am Mittwoch kontrollierten Beamte der Jenaer Polizei einen Elektrorollerfahrer in der Lutherstraße. Auffällig war anschließend, dass der 18-Jährige eine Bemalung im Gesicht hatte. Ob diese von einer Feierlichkeit herrührte, konnte aufgrund der Alkoholisierung von 1,19 Promille nur erahnt werden. Klar war jedoch die fällige Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, welche im Anschluss an die Blutentnahme gefertigt wurde.

Balkonmöbel aus Keller entwendet

Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wolf-Straße. Hier begaben diese sich in den Kellerbereich, öffneten einen Keller und entwendeten aus diesem Balkonmöbel. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

