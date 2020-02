Kahla. Gleich mehrere Straftaten hat ein Mann in Kahla in kurzer Zeit begangen. Die Polizei kam ihm auf die Schliche.

Diebstahl, Drogen, Fälschung: Polizei stellt 29-Jährigen in Kahla

Lange Liste: Gleich mehrere Straftaten brachten einem 29-Jährigen in Kahla am Mittwochabend Besuch von der Polizei ein. Der Mann habe zunächst gegen 20 Uhr in einem Supermarkt mehrere Flaschen Alkohol in seinem Rucksack mitgehen lassen, ohne zu bezahlen, teilte die Polizei mit.

Als ein Mitarbeiter ihn zur Rede stellte, stieß der 29-Jährige den Mitarbeiter zur Seite und fuhr in seinem Auto davon. Die Polizei suchte nach dem Mann und machte ihn in einer Spielothek ausfindig.

Der Mann hatte weder einen Führerschein, noch war sein Auto zugelassen und die Kennzeichen waren gestohlen. Die gestohlenen Flaschen fanden die Beamten im Inneren des Wagens. Sie konfiszierten die Schlüssel und die Kennzeichen. Der 29-jährige Mann war alkoholisiert und hatte außerdem Drogen genommen.