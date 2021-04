Anand Kumar aus Indien (vorn) gehört zur Forschungsgruppe von Falk Eilenberger am Institut für Angewandte Physik der Jenaer Universität. Gleichzeitig nimmt er am Doktorandenprogramm der Abbe School of Photonics teil, deren Absolventen, wie an der Weltkarte zu sehen ist, aus allen Kontinenten nach Jena kommen.