Dornburg-Camburg erhöht Gewerbesteuer

Wenn Unternehmen gute Geschäfte machen, machen auch Kommunen Gewinn. Schließlich zahlen die Firmen Gewerbesteuer und die bleibt zu 100 Prozent in den Gemeinden. Werden die Hebesätze erhöht, nach denen die Gewerbesteuer berechnet wird, steigen die Einnahmen der Gemeinde.

Hohe Steuern könnten Firmen verschrecken

Es wächst aber auch die Gefahr, dass Firmen in andere Orte abwandern, die nicht so hohe Steuern verlangen. Das befürchtete auch Stadtrat Jens Streubel (Freie Wähler Dornburg-Camburg), als in der Ratssitzung am Dienstag der Beschlussvorschlag von Bürgermeisterin Dorothea Storch aufgerufen wurde. Sein Inhalt: Den Hebesatz für die Gewerbesteuer von bisher 383 auf 395 Prozent zu erhöhen. Dies sei keine freiwillige Entscheidung, erklärte Kämmerin Carola Wünscher. Vielmehr sei die Kommune, die sich in der Haushaltskonsolidierung befindet, zu diesem Schritt gezwungen. Andernfalls habe das gravierende Konsequenzen für die finanzielle Situation der Stadt ab 2022.

Verzicht auf Steuererhöhung drückt Schlüsselzuweisung vom Land

„Wir würden erheblich weniger Schlüsselzuweisungen vom Land bekommen und müssten höhere Kreisumlage zahlen, weil Steuereinnahmen hoch gerechnet werden als wenn sie einen Hebesatz von 395 von Hundert hätten“, erklärte sie. Der Stadt würden dann rund 500.000 Euro pro Jahr fehlen. Die Stadträte plädierten bei drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen dann mehrheitlich für die Steuererhöhung.