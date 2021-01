Dornburg-Camburg: Gemeinden müssen noch Haushalte beschließen

Auch wenn es so aussieht, die Gemeinden im Saaleland, hier Nerkewitz, sind nicht im Winterschlaf. Die Gemeinderäte schmieden Pläne für 2021 und beschäftigen sich mit den Finanzen dafür.

Dornburg-Camburg Trotz eingeschränkter Kontakte, ruhender Vereinsaktivitäten und verschobener Ratssitzungen wird in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dornburg-Camburg an deren Zukunft gearbeitet.

Nicht nur die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dornburg-Camburg selbst, auch vier der 13 Mitgliedsgemeinden haben bereits einen Haushalt für 2021 beschlossen. Golmsdorf, Zimmern, Neuengönna und Tautenburg sind also – nach Würdigung durch den Kreis – bald handlungsfähig und müssen ihre Vorhaben nicht mehr auf die lange Bank schieben. „Aber auch in den anderen Gemeinden sind die Etats in enger Abstimmung mit der Kämmerei der VG erarbeitet worden und müssen nur noch von den Gemeinderäten beschlossen werden“, erklärt VG-Chef Carl Krumbholz. Erfreulich sei, dass die kreisangehörigen Gemeinden vom Land über den kommunalen Finanzausgleich künftig zusätzlich 200 Euro pro Einwohner, begrenzt auf 250 Einwohner, erhalten sollen. „50.000 Euro sind für eine kleine Gemeinde viel Geld“, sagt Krumbholz. Vor allem, wenn die Gemeinden selbst kaum Einnahmen, etwa durch Gewerbesteuern haben.

Der VG-Chef möchte, dass bis spätestens März alle Gemeinden mit einem bestätigten Haushalt handlungsfähig sind. Für die Stadt Dornburg-Camburg sowie die Gemeinden Hainichen und Lehesten müsse parallel ein Haushaltskonsolidierungsplan erarbeitet werden, der aufzeigt, wie die finanziellen Schwierigkeiten der betreffenden Gemeinden in den kommenden Jahren aus dem Weg geräumt werden sollen. Für die Stadt Dornburg-Camburg ist dieses Konsolidierungskonzept besonders wichtig, weil es der Kommune zusätzlichen Finanzspielraum geben kann.

Schlüsselzuweisungen vom Land sind rückläufig

Die Stadt hatte 2014 in schwieriger Situation wegen massiver Gewerbesteuerausfälle in Millionenhöhe vom Land Bedarfszuweisungen erhalten. Deren Rückzahlung kann unter bestimmten Bedingungen gestundet oder ganz erlassen werden, wenn etwa ein Konsolidierungsplan vorgelegt wird. Für 2020 wurde das wegen politischer Querelen in der Stadt nicht rechtzeitig geschafft. Die Folge: Die 2020er-Rate von 200.000 Euro muss die Kommune ans Land zurückzahlen. „Wenn wir jetzt bis März den Haushalt und das Haushaltskonsolidierungskonzept vorliegen haben, dann können wir jedoch die Stundung der nächsten Rate von 200.000 Euro beantragen. Positive Zeichen dafür haben wir schon bekommen“, sagte Krumbholz.

Große Sprünge könne 2021 kaum eine Gemeinde machen, da die Schlüsselzuweisungen vom Land rückläufig seien, im Gegenzug die Gemeinden immer höhere Beträge als Umlagen zahlen müssten. Auch die VG Dornburg-Camburg hatte für 2021 eine Erhöhung ihrer Umlage beschlossen, weil erhöhte Tarife für die 26 Angestellten in der Verwaltung zu zahlen sind. „Auch sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die VG ziemlich gewaltig, so müssen wir die zentral beschlossene Corona-Prämie für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes bezahlen, das sind immerhin 14.000 Euro“, berichtete Krumbholz. Bisher habe man das aus der Rücklage nehmen können, doch das gehe nun nicht mehr. Auch könne man nicht mit höheren Einnahmen im Ordnungsamt rechnen, die mit dem neuen Bußgeld-Katalog 2020 erzielt wurden. „Der Bußgeld-Katalog wurde ja wieder zurückgenommen“, ergänzte Krumbholz. Deshalb müsse die VG einfach sparsam wirtschaften. Im Fall der Digitalisierungsprojekte für die Verwaltung habe man mit der Kooperation mit Hermsdorf und der Stadt Eisenberg dafür die richtigen Weichen gestellt. So könnten Kosten eingespart und Kompetenzen gebündelt werden.