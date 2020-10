Das Ringen um das Haushaltssicherungskonzept für Dornburg-Camburg geht in die nächste Runde. Nachdem es auf Antrag der Freien Wähler Dornburg-Camburg in den Hauptausschuss zurückverwiesen wurde, kriselt es in der Stadt. „Bringt eure Vorschläge öffentlich ein“, hatte Dornburg-Camburgs Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU) gefordert.

Das taten nun die Stadträte Matthias Ameis und Jens Streubel (Freie Wähler Dornburg-Camburg), Klaus Sammer (Freie Wähler Dornburg) und Danny Schönau (Bürger für Camburg). Sie ließen sich öffentlichkeitswirksam beim Gang zum Rathausbriefkasten von der Presse begleiten, um zu zeigen: Wir haben unsere Forderungen für das Haushaltssicherungskonzept erarbeitet. Die wichtigsten Punkte sowie die Reaktionen bilden wir ab. Eins ist sicher: Ein Konsens scheint damit noch nicht erreicht. Streitpunkt Kindergartengebühren Die drei Fraktionen fordern, die angedachte Erhöhung der Elternbeiträge von 20 Euro pro Platz und Monat nur auf das erste beitragspflichtige Kind zu begrenzen. Familien mit mehreren Kindern würden dadurch finanziell weniger strapaziert. Bürgermeisterin Storch hält den Vorschlag für problematisch, da besonders alleinerziehende Mütter mit einem Kind belastet würden. Die Kommunalaufsicht müsse eine solche Gebührensatzung prüfen. Elternbeiräte aus Camburg und Dornburg sicherten zuletzt zu, die Gebührenerhöhung pro Kind zu tragen. Darüber sei im März ein Konsens erzielt worden. Mehreinnahmen für Kindergärten Alle Mehreinnahmen durch höhere Elternbeiträge sollen in die Kindergärten fließen, fordern die drei Fraktionen. Jetzt, so der Vorwurf, werde mit dem Geld die „üppige Finanzierung“ anderer Projekte ausgeglichen, sagt Ameis, der auch Erster Beigeordneter der Stadt ist. Dorothea Storch entgegnet: Prinzipiell besteht ein Gesamthaushalt, aus dem alle Kosten bezahlt werden, also auch die Personalkosten für Erzieherinnen. Da machten 20 Euro mehr pro Monat bei 125 zu betreuenden Kindern relativ geringe Mehreinnahmen aus. „Wir erhöhen zum ersten Mal seit sieben Jahren die Gebühren. Seitdem hatten wir 18,7 Prozent höhere Lohnkosten durch Tarifsteigerungen, einen höheren Betreuungsschlüssel, mehr Fortbildungen und Investitionen in die Kindergärten zu tragen“, sagt die Bürgermeisterin. Personal im Stadtmuseum Die Personalstelle für das Camburger Stadtmuseum soll von 40 Wochenstunden auf 20 reduziert werden, fordern die drei Fraktionen. „Die Einnahmen sind seit fünf Jahren nicht gewachsen beziehungsweise haben sich verringert“, sagt Danny Schönau. Im Gegenzug stiegen die Kosten durch die Vollzeitstelle. „So eine Haushaltsstelle muss man sich leisten können. Wir können das nicht“, sagt er. Der Vorschlag: Der Heimat- und Geschichtsverein Camburg, der für das Museum aktiv sei, solle bei den Öffnungszeiten unterstützen. Dieser Punkt ärgert Bürgermeisterin Storch besonders. „Das scheint mir nicht sachlich, sondern persönlich motiviert“, sagt sie, da es gegen Museumsleiterin Pauline Lörzer gerichtet ist. „Frau Lörzer ist hervorragend ausgebildet. Sie sitzt nicht nur auf dem Klappstuhl und deckt die Öffnungszeiten ab“, sagt Storch. Lörzer organisiere kostenlose Bildungsangebote, übernehme die Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt und pflege aktuelle Informationen auf der Website ein. Hinzu kämen eingeworbene Fördermittel, „das sieht man im Haushalt nicht“, sagt Storch. „Unser Museum ist eine Bildungseinrichtung. Auch eine Schule macht keinen Umsatz.“ Und mal eben eine Stelle im öffentlichen Dienst kürzen: Das gehe nicht. Parkraum bewirtschaften Einnahmen für die Stadt ließen sich erhöhen, indem ein Parkraumnutzungs- und Bewirtschaftungskonzept erstellt wird, um insbesondere in Camburg und Dornburg kostenpflichtige Parkplätze einzurichten. „Das geht nicht gegen die Touristen“, erklärt Matthias Ameis. Vielmehr sollten die Gelder genutzt werden, um Investitionen in die Parkplätze zu tätigen. Für Dornburg gab es bereits ein erstes Gespräch mit dem Ordnungsamt, sagt Klaus Sammer. Das bestätigt Carl Krumbholz, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dornburg-Camburg, die das Ordnungsamt für die Stadt leitet. Allerdings könne die VG personell kein Konzept erstellen, dafür müsste entweder eine qualifizierte Stelle geschaffen oder ein externes Büro beauftragt werden. Wie geht es weiter? Die Fronten scheinen verhärtet, jede Seite bringt Vorwürfe vor. Der Antrag soll nun im erweiterten Hauptausschuss nach den Ferien beraten werden. Mit elf Sitzen haben die drei Fraktionen die Mehrheit im Stadtrat, die CDU stellt acht Mitglieder plus Wolfgang Schäfer vom Dornburg-Camburger Bürgerverein. Die Bürgermeisterin findet: „Das hat mit einem Haushaltssicherungskonzept wenig zu tun. Das ist ein Wahlprogramm.“ Einige Punkte, wie die Aufstellung eines Flächennutzungsplans, seien ohnehin schon Konsens und für 2021 angedacht. Aber hierfür, wie auch für das gewünschte Konzept für die Parkräume, brauche es Geld. Und dafür eben den genehmigten Haushalt mit einem Haushaltssicherungskonzept. Das Land habe signalisiert, auf 800.000 Euro Bedarfszuweisungen aus dem Jahr 2014 zu verzichten, wenn die Stadt ihre Einnahmen erhöht. Die Zeit dränge. Die Stadträte der Freien Wähler und Bürger für Camburg wiederum fühlen sich von der Bürgermeisterin unter Druck gesetzt und kritisieren mangelnde Zeit, um Änderungsanträge im Stadtrat zu lesen. „In Stadtratssitzungen werden wir in die Ecke der nörgelnden Ehefrauen gestellt“, sagt Ameis. Das sei falsch. „Wir wollen den Haushalt und die Stadt in Fahrwasser bringen, die transparent sind.“