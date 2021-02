Dornburg-Camburg: Straßen werden nach Priorität geräumt

Schneeberge versperren in Camburg noch immer manche Straße. Am Dienstag haben der Bauhof unterstützt von der Feuerwehr und dem Bauunternehmen Trübner mit dem Abtransport der Schneemassen aus der Stadt begonnen.

Statt auf den Baustellen für den neuen Kindergarten der Ernst-Abbe-Stiftung in der Jenaer Lutherstraße oder fürs Uniklinikum in Lobeda sind die Männer der Baufirma Trübner aus Camburg seit Montag beim Schneeräumen in ihrer Heimatstadt eingesetzt. "Wir haben drei Mann, einen Lkw und einen Radlader in der Stadt im Einsatz", berichtet Oscar Trübner. Am Montag waren die Männer als Räumkommando unterwegs, am Dienstag dann wurde begonnen, den Schnee aus den schmalen Straßen Camburgs abzufahren. Auf dem Gelände vor dem Sportplatz, wo sonst Holz für das Osterfeuer gesammelt wird, wird jetzt Schnee abgeladen.

"Wir beräumen die Straßen in der Stadt nach Prioritätenliste", erklärte Bürgermeisterin Dorothea Storch. Die Stadt sei sowohl den Kameraden der Feuerwehr als auch dem Bauunternehmen und der Agrargenossenschaft sehr dankbar für die Unterstützung des Bauhofes beim Schneeräumen. Ohne deren Technik wären die Bauhof-Mitarbeiter noch nicht so weit gekommen. "Wir mussten auch erst einmal noch einige Schneeschieber beim örtlichen Landhandel kaufen", sagte Storch. "Und natürlich sind wir auch darauf angewiesen, dass die Bürger zur Schippe greifen und vor ihren Häusern die Gehwege frei halten." Der Ortsteil Posewitz, ganz im Norden von Camburg, war bis Montagabend von der Außenwelt abgeschnitten. Eine Schneefräse hatte am Abend eine Fahrspur für Autos freigeräumt.

Kaufhallte am Montag geschlossen

Die Situation habe sich jedoch am Dienstag normalisiert, auch die Rewe-Kaufhalle in Dorndorf-Steudnitz, die am Montag nicht öffnen konnte, weil das auswärtige Personal nicht zur Arbeit durchgekommen war, öffnete am Dienstag wieder für die Kundschaft.

Ohne Probleme funktionierte auch in der Agrargenossenschaft Frauenprießnitz wieder die Versorgung der Milchkühe. Am Montag war dort die Freiwillige Feuerwehr angerückt, um bei der Beseitigung eines Winterschadens an der Futterversorgungsanlage zu helfen, wie Christian Einax erklärte. "Die Steuertechnik war ausgestiegen, so dass die automatische Futterzuführung für unsere Milchkühe stockte", sagte er. Die Agrargenossenschaft hat rund 1000 Milchkühe sowie eine stattliche Anzahl Jungrinder und Kälber im Stall stehen. Er selbst hatte Mitarbeiter am Montag mit dem Traktor abgeholt und zur Arbeit gebracht.

Im Gegensatz zur Technik mache den Tieren die Kälte nichts aus. Selbst Außentemperaturen von minus 20 Grad seien für Kühe kein Problem, da sie im Stall auch reichlich Eigenwärme entwickelten. Die kleinen Kälbchen, von denen täglich neue das Licht der Welt im Frauenprießnitzer Stall erblicken, bekämen im Winter indes eine höhere Ration Milch, damit sie selbst genug Energie entwickeln könnten.