Die Gipsdrehscheibe (vorn) ist ein besonderes Exponat in der zum Museum umgebauten historischen Bauhaus-Keramikwerkstatt in Dornburg. An ihr wurden in den 1920er Jahren die ersten Formstücke gedreht, mit denen dann im effektiven Gießverfahren Gefäße in Serie hergestellt werden konnten. Damit haben die Bauhäusler auch das Design von Gebrauchskeramik und Gefäßen revolutioniert.