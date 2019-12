Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drängeln und mit 180 km/h durch die 100er-Zone: Polizei bremst Raser aus

Einen 19-jährigen Audi-Fahrer stoppte ein Videoüberwachungswagen der Autobahnpolizei am Dienstag bei Jena. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann auf der A4 in Richtung Frankfurt unterwegs, als sich die Beamten mit ihrem zivilen Messfahrzeug an seine Fersen hefteten.

Zunächst sei der Audi-Fahrer zu dicht auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren und überholte danach rechts. Zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena Zentrum raste der 19-Jährige anschließend mit 180 km/h statt der erlaubten 100 km/h über die Autobahn.

Daraufhin setzte sich die Polizei vor den Audi und lotste ihn von der Autobahn. Gegen den jungen Mann, der noch zwei Insassen an Bord hatte, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Den 19-Jährigen, dessen Probezeit gerade erst seit einem Monat abgelaufen war, erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro. Für die Verstöße wird er zudem mit vier Punkten in Flensburg bedacht und er muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

