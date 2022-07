Drei neue Fahrzeuge und mehr Personal für den Jenaer Rettungsdienst

Jena. Vier Hilfsdienste werden sich die Fahrzeuge in Zukunft teilen und Hand in Hand arbeiten – noch scheint die Erhöhung der Mittel nicht auszureichen.

Die Statistik der Einsatzzahlen im Rettungsdienst Jena ließ nach der Analyse keine Zweifel: Es braucht mehr Einsatzfahrzeuge und damit verbunden auch mehr Personal. Zu oft werde der Einsatz des Rettungshubschraubers nötig, der auch den Einsatz der Berufsfeuerwehr nach sich ziehe, die den Notarzt zur Einsatzstelle transportiert.

Außerdem seien die Einsatzzahlen von Rettungsfahrzeugen aus dem Saale-Holzland-Kreis in Jena gestiegen, und letztlich hätten häufig auch die Löschfahrzeuge der Jenaer Berufsfeuerwehr als „First Responder“, also Ersthelfer am Einsatzort, eingesetzt werden müssen, erklärt Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) zu den Gründen der Aufstockung.

Tobias Reichardt als Teamleiter des Rettungsdienstes habe die Situation für den Rettungsdienst zügig verbessern wollen. „Dazu brauchte es schnellstmöglich weitere Fahrzeuge und damit verbunden auch mehr Personal“, sagt er. Der sogenannte Rettungsdienst-Beirat hatte im März diesen Jahres die Erhöhung der Rettungsdienstmittel beschlossen. „Zunächst mussten dazu jedoch die Kostenträger, sprich die Krankenkassen von der Notwendigkeit überzeugt werden“, so Reichardt.

Die Einsatzstatistik sprach offensichtlich auch für die Krankenkassen eine deutliche Sprache und so konnten drei neue Fahrzeuge für den Rettungsdienst beschafft und 8,5 Personalstellen für die Notfallrettung geschaffen werden – die vom 1. Juli an zu Verfügung stehen.

550.000 Euro für die neuen Fahrzeuge

Um die Mittel in der Praxis sinnvoll einsetzbar zu machen, sei es nötig gewesen, dass die ausführenden Rettungsdienst-Leistungsträger gemeinsam an einem Strang ziehen. Die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienst wurde deshalb gegründet, in der der Kreisverband des DRK Jena-Eisenberg-Stadtroda, der ASB Kreisverband Jena, der Malteser Hilfsdienst sowie die Pro Life Ambulance GmbH vertreten sind.

Sie werden sich die zukünftigen Einsätze, die mit den neuen Fahrzeugen geleitet werden, aufteilen. Bei allen Hilfsdiensten wurde das Personal um mindestens 1,5 Stellen aufgestockt, so dass letztlich ab 1. Juli die zusätzlichen 8,5 Personalstellen im Rettungsdienst zur Verfügung stehen.

Die große Herausforderung hier sei ein funktionierendes Personal-Rotationsprinzip zwischen den verschiedenen Hilfsdiensten, die die Fahrzeuge nutzen, sagt Reichardt. Für den neuen Rettungstransportwagen, den Krankentransportwagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug mussten insgesamt 550.000 Euro zur Verfügung stehen.

Rettungsdienst-Teamleiter Tobias Reichardt hätte die Erhöhung der Rettungsmittel gern schon einen Monat früher realisiert. Doch, dass man gemeinsam mit den ausführenden Hilfsdiensten und den Krankenkassen als Kostenträgern bis Juli eine Erhöhung zustande bringen konnte, sei Grund zur Freude und mache ihn stolz.

Einhaltung der Hilfsfrist weiter verbessern

Auch Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe freute sich über die schnelle Erhöhung der Einsatzmittel. Dennoch spürte man sowohl bei Koppe als auch bei Reichardt, dass die Ausstattung des Rettungsdienstes mit der aktuellen Erhöhung noch nicht optimal ist. Man werde nun erheben, wie sich die zusätzlichen Fahrzeuge auf die Einsatzstatistik auswirken und gegebenenfalls weitere Erhöhungen oder Anpassungen vornehmen, so Reichardt.

Die so genannte Hilfsfrist, die sich auf die Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort bezieht, ist ein Qualitätsmerkmal für die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst. Hier heiße es, noch nachzujustieren und eine noch höhere Einhaltungsquote dieser Hilfsfrist zu erzielen.

Statistik der Einsätze 2021:

Notarzteinsatzwagen: 3980

Rettungstransportwagen: 14.566

Krankentransportwagen: 9122

Zusätzlich musste durchschnittlich dreimal täglich ein Rettungstransportwagen aus einem anderen Rettungsdienstbereich eingesetzt werden – zumeist aus dem Saale-Holzland-Kreis.

Dazu kommt durchschnittlich zweimal täglich ein Notarzteinsatzwagen aus einem anderen Rettungsdienstbereich oder der in Schöngleina stationierte Rettungshubschrauber.

Ausstattung im Rettungsdienstbereich Jena

Bis zum 30. Juni:

Sieben Krankenwagen, davon drei DRK, zwei Pro-Life Ambulance, einer ASB und einer Malterser.

Vier Rettungstransportwagen, einer DRK, einer Pro-Life Ambulance, einer ASB – die drei Rettungswagen sind jeweils 24 Sunden einsatzbereit, hinzu kommt ein Rettungstransportwagen der Berufsfeuerwehr, der montags bis donnerstags nur tagsüber und freitags bis sonntags auch 24 Stunden einsatzbereit ist.

Ein Notarzteinsatzfahrzeug des DRK mit einem Notarzt aus dem Universitätsklinikum Jena.

Aufstockung der Rettungsfahrzeuge zum 1. Juli um:

Einen Krankentransportwagen, der montags bis freitags im Einsatz sein kann und vom Malterser-Hilfsdienst besetzt wird.

Einen Rettungstransportwagen, täglich zwölf Stunden von 7 bis 19 Uhr wechselseitig besetzt

mit Personal von DRK, Pro-Life und ASB.

Ein Notarzteinsatzfahrzeug, täglich zwölf Stunden von 7 bis 19 Uhr wechselseitig besetzt mit Personal von DRK, Pro-Life, ASB und einem weiteren Notarzt aus dem Universitätsklinikum.