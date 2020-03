Die Heimbewohner kämen mit der Quarantäne-Station nicht in Berührung, teilt das DRK mit.

DRK: Kein Kontakt zur Quarantäne-Station

Nach der Tragödie in Würzburg, aber auch nach den Ereignissen in Triptis: Die Bewohner von Pflegeheimen sind besorgt. Jetzt hat sich eine Leserin beschwert: Sie findet es riskant, wenn das DRK einen nicht genutzten Bereich des Seniorenheimes an der Friedrich-Zucker-Straße als Quarantäne-Station nutzt (wir berichteten).

„Heime sind seit nun fast zwei Wochen für jegliche Besucher geschlossen, um das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu beschränken“, schreibt die Leserin. Die Mitarbeiter arbeiteten an der Belastungsgrenze und bekämen einen potenziell infektiösen Menschen ins Haus gesetzt, wobei alle anderen Einrichtungen jeglichen Kontakt strikt vermeiden würden. Von der Station gehe keine Gefahr für die Bewohner des Heimes aus, sagt der Vorstandsvorsitzende des Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda, Peter Schreiber. Und er verweist auf eine enge Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt. Die Nutzer der Station seien nicht infiziert. Sie kehrten nur aus den sogenannten Risikogebieten zurück und müssten sich in Jena in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Zwei separate Zugänge zum Gebäude sowie die nötige Infrastruktur seien gegeben, um die Menschen zu schützen und voneinander zu isolieren. Jede einzelne Unterkunft verfüge über einen Aufenthalts- und Schlafbereich sowie ein eigenes Bad-/WC. Die Bereitstellung der Verpflegung unter Beachtung aller hygienischen Vorschriften erfolge zentral. „Die Heimbewohner und Mitarbeiter kommen also mit der Quarantäne-Station überhaupt nicht in Berührung“, teilt der Wohlfahrtsverband mit.