Duales Studium in Jena: Arbeitsmarkt aus der Rollstuhl-Perspektive

In der Corona-Krise stehen sie vielleicht doch nicht mehr so im Blickfeld der Öffentlichkeit: die Menschen mit Behinderungen. Doch auch an ihnen gehen die Auswirkungen der Pandemie nicht spurlos vorüber. So ist die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten im Bezirk der Jenaer Agentur für Arbeit – also in der Region Jena, Saale-Holzland-Kreis und Kreis Saalfeld/Rudolstadt – jetzt auf 556 gestiegen. Um die gleiche Zeit im Vorjahr waren es nur 497. Also doch keine so gute Entwicklung.

Doch es gibt eine Menge Möglichkeiten, um Schwerbehinderte in Arbeit und Ausbildung zu bringen, betont die Jenaer Arbeitsagentur-Leiterin Irena Michel. Ihre Agentur berät gern Unternehmen, ob große oder auch sehr kleine, über all die Chancen, die für Firmen und Betroffene bestehen. Es gebe immerhin Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, die Möglichkeit der Probebeschäftigung, finanzielle Mittel und fachliche Tipps für technische Hilfen am Arbeitsplatz und auch unterstützende Beschäftigung mit einem geschulten Trainer an der Seite. Die Agenturchefin wünscht sich da noch mehr Mut bei den Firmen, die sich im Übrigen jederzeit wegen einer Beratung an die Agentur Jena wenden können. Traum von einem Auslandssemester Dass auch für junge Menschen mit Schwerbehinderung vieles möglich ist, dafür ist Laura Baumann das beste Beispiel. Die 21-Jährige aus Königsee hat es nach dem Schulabschluss zu einem dualen Studium geschafft und studiert im ersten Semester an der Hochschule der Arbeitsagentur die Fachrichtung „Beratung, Bildung, Beruf und Beschäftigung“. Damit kann sie ihren lange gehegten Berufswunsch, nämlich im sozialen Bereich tätig zu werden, mit Leben erfüllen. Darüber ist sie auch sehr glücklich, wie man es ihr deutlich anmerkt. Sie musste sich durchkämpfen, hatte aber Erfolg. Als Frühchen auf die Welt gekommen, litt sie fortan an einer Muskelkrankheit, die sie bis heute an den Rollstuhl fesselt. Sie besuchte einen integrativen Kindergarten und auch eine Schule mit diesem Ansatz, machte das Abitur und kam bei einem Beratungsgespräch in der Arbeitsagentur Saalfeld auf die Idee, doch bei der Agentur zu studieren. Das macht ihr wirklich viel Spaß, erzählt die junge Frau, die später möglichst im Bereich der „Teilhabe am Arbeitsleben“ andere behinderte Menschen beraten und ihnen helfen möchte, im Arbeitsleben zu bestehen. Aber auch ein Semester mal im Ausland zu studieren, behält sich Laura vor. „Mal sehen, was da alles noch auch mich zukommt“, sagt sie erwartungsvoll. Selbstständig durchs Leben kommen Ihre Erwartungen an den Ausbildungsbetrieb sind jedenfalls schon recht gut erfüllt worden, berichtet sie. So gebe es in der Agentur Behinderten-Toiletten, einen speziell eingerichteten Arbeitsplatz, Fahrstuhl und auch einen Fahrdienst, der sie täglich von ihrem Heimatort nach Jena und zurück bringt. Die Kollegen seien alle sehr freundlich und hilfsbereit. Und sie könne auch jeden Tag viel Neues lernen. Dabei ist es Baumann gar nicht so sehr recht, wenn andere Menschen ihr einfach helfen, obwohl sie gar nicht darum gebeten habe. Man sollte sie auf jeden Fall immer erst einmal fragen, ob man ihr in jener Situation helfen könne. Schließlich möchte sie auch selbstständig durchs Leben kommen. Einen Tipp hat Agenturchefin Michel übrigens auch noch für alle jene, die an einem solchen Studium wie dem von Baumann interessiert sind: Bis zum 31. Dezember ist die Bewerbungsfrist für die beiden dualen Studienrichtungen „Beratung, Bildung, Beruf, Beschäftigung“ sowie „Arbeitsmanagement“ verlängert worden. Es handelt sich um ein dreijähriges Studium mit einem großen Praxis-Bestandteil. Es lohne sich, einfach einmal in der Arbeitsagentur nachfragen. Interessierte Arbeitgeber können sich für Beratungen zwecks Beschäftigung behinderter Menschen an die gebührenfreie Hotline 0800/4555520 wenden oder auch das Reha-Team unter Telefon 03641/379336 kontaktieren.