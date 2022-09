Durch Feiertage verschiebt sich die Entsorgung im Saale-Holzland

Mülltonnen in einem Innenhof in Eisenberg.

Saale-Holzland. In den Wochen um den Tag der Deutschen Einheit und den Reformationstag werden die Tonnen im Saale-Holzland einen Tag später geleert

Aufgrund der Feiertage am 3. und 31. Oktober verschieben sich die Termine zur Entsorgung von Restmüll, Gelber Tonne bzw. Altpapier in den betroffenen Ortschaften im Saale-Holzland-Kreis wie folgt:

Für Restmülltonne, gelbe und blaue Tonne gilt: Da der Montag einer geraden Kalenderwoche auf den 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) fällt, werden die betroffenen Tonnen am Dienstag, 4. Oktober, nachentsorgt. Ähnlich wird am Montag, 31. Oktober, dem Reformationstag, verfahren: Die Entsorgung findet am Dienstag, 1. November, statt.

In der Woche nach den Feiertagen erfolgt die Entsorgung nicht am vorgesehenen Entsorgungstag, sondern in der Regel einen Werktag später. Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung: „Sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen, lassen Sie bitte die Behälter am Bereitstellungsort bis zur Entleerung stehen.“

Die Termine der Feiertagsentsorgung stehen auch im Abfallkalender 2022 und auf der Homepage www.saaleholzlandkreis.de/Abfallwirtschaft.