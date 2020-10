E-Busse in Jena: Zweieinhalbmal um den Äquator

Ein Bus der Linie 15 beim Nachladen am Jenaer Westbahnhof. Im Vordergrund: Ein städtischer Gruß an die Reisenden, die in Jena ankommen.

100.000 Kilometer? Damit könnte man zumindest den Äquator zweieinhalbmal umfahren: Die drei elektrisch angetriebenen Stadtbusse des Nahverkehrs haben am Wochenende die sechsstellige Kilometer-Marke geknackt.

Die Busse, die seit dem 20. Februar im Linienverkehr in Jena unterwegs sind, entwickelte, fertigte und lieferte die EvoBus GmbH, ein Tochterunternehmen der Daimler AG. Insgesamt konnten durch den Einsatz der Busse 40.000 Liter Diesel eingespart werden; damit habe man etwa 106 Tonnen Kohlendioxid vermeiden können, teilte der Nahverkehr am Montag mit. „Diese Zahlen sind schon imposant. Sie bestärken uns darin, mit den alternativen Antrieben auf dem richtigen Weg zu sein“, sagt der Geschäftsführer des Nahverkehrs, Andreas Möller. Bei einem Literpreis von etwa 120 Cent sind das immerhin 8000 Euro an Tankkosten, die das Unternehmen einsparen konnte.

Kohlendioxid- Ausstoß reduziert

„Pro Kilometer verbrauchen die E-Busse 1,27 Kilowattstunden. Bei 100.000 Kilometern sind das 127.000 Kilowattstunden Grüner Strom. Die Kosten für den (Traktions)Strom betragen etwa 55 Prozent im Vergleich zur Dieselbetankung“, hieß es auf Nachfrage vom Nahverkehr. Jährlich sollen die E-Busse etwa 300 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Das entspricht dem Kohlendioxid-Ausstoß von rund 180 Diesel-Autos

Die Busse sind täglich auf der Bus-Linie 15 zwischen Westbahnhof und Rautal unterwegs. Um dies lückenlos zu gewährleisten, wurde am Westbahnhof und am Betriebshof je ein Schnellladesystem installiert sowie drei klassische Schnellladestationen auf dem Betriebshof Burgau. Die an der Haltestelle Westbahnhof errichtete Schnellladestation mit einer Leistung von 300 Kilowatt gehört zu den Entwicklungen der Firma Heliox auf dem Gebiet der Hochleistungsladesysteme für Elektrobusse. Um den Ladevorgang zu starten, muss der Fahrer den Bus lediglich an die Station fahren, unter dem Lademast halten und die Handbremse anziehen. Daraufhin hebt sich der Pantograf auf dem Bus automatisch an, dockt an der Ladehaube des Lademasts an und der Ladevorgang startet.

Zur Finanzierung des Vorhabens stellte das Thüringer Umweltministerium dem Jenaer Nahverkehr aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent (2,22 Millionen Euro) zur Verfügung.

Flotten-Umbau geht 2022 weiter

Im Februar hieß es, dass der Umbau der Busflotte auf neue Antriebe beginnen werde und die Busse ein wichtiger Baustein seien, klimafreundliche Elektromobilität in Jena voranzutreiben. „Wahrscheinlich ab 2022 werden wir weitere E-Busse beschaffen. Dieses ist jedoch abhängig von zur Verfügung stehenden Fördermitteln“, sagt Theresa Schödensack von der Unternehmenskommunikation Stadtwerke.

Die ersten E-Busse aus dem Hause Mercedes waren übrigens in Baden-Württemberg unterwegs. In Heidelberg und Mannheim fahren seit Anfang 2019 jeweils drei Fahrzeuge jenes Modells, das auch in Jena eingesetzt wird.