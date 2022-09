Der Kahlaer Kunstmaler Eckard Weder stellt derzeit in der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal aus. Hier ist er vor einem Acryl-Bild zu sehen, das die Leuchtenburg von der Lochwie bei Greuda aus gesehen zeigt.

Eckard Weder stellt Bilder in Kahla aus

Kahla. Der Kahlaer Kunstmaler nutzte die Coronazeit, um die Landschaft im Südlichen Saaletal zu malen

Der Kahlaer Kunstmaler Eckard Weder stellt aktuell zehn seiner Bilder im Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Südliches Saaletal in Kahla aus. Die Acryl-Gemälde zeigen Landschaften aus dem Saale-Holzland-Kreis und Jena und sind allesamt während der Corona-Zeit entstanden.

„Ich hatte nur keine Möglichkeit, diese auch auszustellen“, sagt Weder. Dies holt er nun nach – derzeit sind seine Arbeiten an fünf verschiedenen Orten zu sehen. Die ausgestellten Bilder können auch käuflich erworben werden. Ihm sei aber bewusst, dass das in der derzeitigen Situation nicht so oft vorkommen wird, sagt Weder.

VG-Chefin Silvia Voigt (CDU) freut sich indes, dass Weders Bilder noch bis Ende des Jahres die Wände im Gebäude zieren.