Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eckart von Hirschhausen besucht Jena

Medizinkomödiant Eckart von Hirschhausen besucht am Mittwoch zum wiederholten Male Jena. „Ich halte eine Vorlesung an der Medizinischen Fakultät, besuche für meine Stiftung „Humor hilft heilen“ ein Klinik-Clown-Projekt und trete am Abend mit meinem Bühnenprogramm „Endlich!“ in der Sparkassen-Arena auf“, sagte von Hirschhausen unserer Zeitung. Konkret besucht er ein Palliativ-Projekt im Universitätsklinikum. „Mit dem dortigen Chefarzt Ulrich Wedding habe ich in Heidelberg und Südafrika zusammen studiert“, sagte der 52-jährige ARD-Moderator. Im Jenaer Uniklinikum ist seine Stiftung seit 2016 mit Clowns-Visiten aktiv.

Termin: Mittwoch, 20. November, 20 Uhr, Sparkassen-Arena Jena