Ein Kunsthaus für Jena: Erste Einladungen sind ausgesprochen

Der Stand des Kunsthaus-Vereins befindet sich am Fußweg zwischen Rathausgasse und Eichplatz. Am Sonnabend waren dort Fanny Rödenbeck, Annette Müller und Heidrun Schrade (von links) im Einsatz.

Die Mitstreiter des Fördervereins „Ein Kunsthaus für Jena“ haben am Sonnabend ihre Wetterfestigkeit bewiesen. In der Rathausgasse sammelten sie bei ziemlich miesem Wetter Unterschriften für einen Bürgerantrag an die Stadt Jena. Dessen Ziel ist es, bei der Neubebauung des Eichplatzes auch ein öffentliches und großes Gebäude für die Jenaer Kunstsammlung vorzusehen. Mit den derzeit diskutierten Plänen für drei Hochhäuser neben der Neuen Mitte kollidiert das Ansinnen nicht, weil die Fläche an der Rathausgasse erst später vergeben wird.