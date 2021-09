Ein Sonderlehrpreis für den scheidenden Studiendekan

Jena. Orlando Guntinas-Lichius hat eine Dekade lang das Jenaer Medizinstudium geprägt.

Eine Dekade lang hat Orlando Guntinas-Lichius als Studiendekan das Medizinstudium in Jena geprägt. Jetzt hat er den Staffelstab weitergegeben. Und die Studierenden der Fachschaft haben auf besondere Art und Weise sein Wirken gewürdigt.

Mit einer guten Nachricht konnte Guntinas-Lichius seine Amtszeit als Studiendekan an der Medizinischen Fakultät vor elf Jahren beginnen: Das studentische Trainingszentrum für ärztliche Tätigkeiten „Skillslab“ hatte seine Arbeit aufgenommen und bot, zunächst im Keller des Gebäudes der alten Chirurgie, seine Kurse an. Das Team des Skillslab war auch einer der ersten Träger des Janus-Cornarius-Lehrpreises, mit dem die Fachschaft Medizin jährlich besonderes Engagement in der Lehre auszeichnet. Für den langjährigen Studiendekan haben die Medizinstudierenden nun einen Sonder-Lehrpreis aufgelegt.

Fast rund um die Uhr erreichbar

„Prof. Guntinas-Lichius war für uns als Studierendenvertretung auch außerhalb der regelmäßigen Treffen im Rahmen der Fakultätsratssitzungen und des von ihm etablierten Jour fixe gut erreichbar – fast rund um die Uhr“, sagt Hannah Oxe von der Fachschaft. Das war auch wichtig, da in den vergangenen zehn Jahren große Veränderungen an der Fakultät stattfanden, die das Studium unmittelbar oder mittelbar betrafen.

Neben einen Studienreform sorgte auch der Umzug vieler Kliniken nach Lobeda für große organisatorische Veränderungen im Studium. So wuchs der neu gestartete Masterstudiengang Molekulare Medizin in der Amtszeit von Guntinas-Lichius zu einem etablierten und nachgefragten Studienangebot, zusätzlich stellte die Medizinische Fakultät gemeinsam mit den Partnerfakultäten für Physik und Chemie den Masterstudiengang für Medizinische Photonik auf die Beine, eine deutschlandweit einzigartige Fachrichtung. „Beide sind ein wichtiger Beitrag zur Internationalisierung. Die Medizinphotonik braucht noch etwas Zeit, in der molekularen Medizin gelingt es uns schon gut, Absolventen als Forschungsnachwuchs für unsere Labors in Jena zu halten“, sagt Orlando Guntinas-Lichius.

Zu Beginn dieses Sommersemesters hat Guntinas-Lichius den Studiendekans-Staffelstab an Ulf Teichgräber weitergegeben, für die nächsten großen Herausforderungen in der Lehre sieht er das Jenaer Universitätsklinikum gut gerüstet. In der Zahnmedizin tritt eine neue Approbationsordnung in Kraft, an die die Lehrinhalte- und Veranstaltungen entsprechend angepasst wurden. Auch für die Humanmedizin wird eine aktualisierte Approbationsordnung erarbeitet, die die Maßnahmen des Masterplans Medizinstudium 2020 umsetzt.

Guntinas-Lichius sagt, die Fachschaft immer als sehr aktiven Partner erlebt zu haben. Für diese Partnerschaft bedanken sich die Studierenden mit der Sonderauflage ihres Lehrpreises, die sie im Rahmen der Septembersitzung des Rates der Medizinischen Fakultät überreichten. Unterstützt wurde der Lehrpreis vom Förderverein des Universitätsklinikums.

