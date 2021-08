Ein Steuerberater als Seelsorger für Jena

Jena. Die Saaletreu GmbH Jena besteht seit 25 Jahren und spendet im Jubiläumsjahr 25.000 Euro

Saaletreu! Das zumindest ist ein emotionales Bekenntnis und mehr als nur der Name einer Firma. Vor 25 Jahren machte Harald Kaeber rüber, von Darmstadt nach Jena, gründete eine Steuerberatungsgesellschaft und wohnt – inzwischen schon zu Lebzeiten – im Himmelreich. Zum Jubiläum spendete er 25.000 Euro an Vereine, Initiativen und Einrichtungen.

Steuerberater als Gewinner in der Corona-Krise? „Eher nicht“, sagt Kaeber. Natürlich konnten Corona-Hilfen nur von „prüfenden Dritten“ beantragt werden, doch viel Geld sei damit nicht zu verdienen gewesen. „Wie soll ich mit einem 60-jährigen Firmenchef umgehen, der den Ruhestand vor Augen hat und sein Unternehmen eigentlich verkaufen will und dem plötzlich alles wegbricht?“, fragt Kaeber und spricht von Humanität. Manchmal sei er in den vergangenen anderthalb Jahren eher ein Seelsorger gewesen als ein Steuerberater.

Heute hat die Gesellschaft 21 Mitarbeiter

Alles begann mit sieben Mitarbeitern, heute sind es 21, die das Bild der Saaletreu Steuerberatungsgesellschaft mbH prägen. Die Gründungsurkunde wurde am 17. Juni 1996 beim Notar Trott unterschrieben, der Eintrag ins Handelsregister erfolgte anderthalb Monate später, Anfang August dann die Anerkennung als Steuerberatungsgesellschaft durch das Thüringer Finanzministerium. Damals war übrigens Andreas Trautvetter (CDU) noch Finanzminister.

Zu 95 Prozent sind die Mandanten Unternehmen und Unternehmer und kommen aus allen Bereichen, vom klassischen Handwerk bis zum Hochtechnologiebereich also. Das Büro übernimmt die Lohnbuchhaltung, die Finanzbuchhaltung, die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen, entwickelt betriebswirtschaftliche Konzepte und unterstützt bei Verhandlungen mit Banken.

Harald Kaeber leitet seit 2016 die Geschicke des Unternehmens allein. Und um als Alleinentscheider bei schwierigen Entscheidungen Ratgeber zu haben, sei ein Beraterkreis gegründet worden, dem auch ein Pastor und ein Leiter einer christlichen Arbeit in Jena angehören. Die Kaebers haben vier Kinder Der älteste Sohn studiert in Bayreuth Betriebswirtschaftslehre, will Steuerberater werden und das Büro seines Vaters fortführen. Zum Jubiläum traf man sich am Donnerstag im Scala – die Mitarbeiter und die Empfänger der Spenden:

7000 Euro für den Jenaer Reit- und Fahrverein, Voltigierabteilung, zur Anschaffung eines neuen Pferdes;

5000 Euro für den Martinsschmaus;

5000 Euro für die Deutsche Evangelische Allianz für das Projekt „Bibel für Jena“, die im Oktober 2021 im Rahmen einer Bibelausstellung in der Goethe-Galerie Jena erscheint;

2000 Euro für den Sportverein 1883 Schwarza, Abteilung Badminton, für den Kauf neuer Ausstattung;

2000 Euro für die Stiftung Deutsches Optisches Museum;

2000 Euro für den Verein Neue Thüringer Hütte;

2000 Euro für die Agape-Gemeinde Eschweiler zur Unterstützung der Flutopfer.

Seit Gründung des Unternehmens habe man 400.000 Euro gespendet, sagt Harald Kaeber.