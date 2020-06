Jena. Unbekannte sind in Jena in eine Arztpraxis eingebrochen. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine weitere Praxis.

Einbruch in Jenaer Arztpraxis

Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass in eine Arztpraxis in der August-Bebel-Straße in Jena eingebrochen wurde. Unbekannte hatten sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zur Praxis erschafft. Laut Polizei öffneten sie gewaltsam sämtliche Schränke und durchwühlten diese. Schließlich wurden die Täter fündig und erbeuteten 100 Euro aus einer Geldkassette.

Ob es einen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in Großschwabhausen (Weimarer Land) in derselben Nacht gibt, wird ermittelt. Auch hier sind die Täter durch ein Fenster eingedrungen und durchwühlten, auf der Suche nach Bargeld, alle Schränke. Letztlich stahlen die Täter hier Briefmarken im Wert von 20 Euro.

Rucksack aus Auto gestohlen

Auf einem Grundstück in der Friedensstraße in Jena haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fensterscheibe eines Mercedes eingeschlagen. Aus diesem wurde ein Rucksack gestohlen, der auf dem Beifahrersitz abgestellt war. Der 31-jährige Besitzer gab an, dass sich in seinem Rucksack aber glücklicherweise keine Wertgegenstände, sondern lediglich Arbeitsutensilien befanden.

