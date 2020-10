Am Sonntagnachmittag hat im Jenaer Damenviertel ein Schuppen in einem Hinterhof gebrannt.

In einem Hinterhof im Jenaer Damenviertel ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand gekommen. Dunkle Rauchwolken standen über Gebäuden am nördlichen Ende der Straße Am Planetarium. Feuerwehr, Polizei und und ein Rettungswagen rückten gegen 15.30 Uhr zum Einsatz aus.