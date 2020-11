Einstiger Zeiss-Chef und Förderer der Universität Jena gestorben

Oberkochen/Jena. Horst Skoludek führte einst die Zeiss-Gruppe und engagierte sich stark für die Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Am Mittwoch ist er verstorben.

Der ehemalige Zeiss-Chef Horst Skoludek ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren verstorben. Er habe Zeiss in einer wichtigen Zeit der Nachkriegsgeschichte geprägt, teilte das Unternehmen unserer Zeitung mit. Skoludek war auch Ehrensenator der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Studium in Jena nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen

Der in Penzig, Kreis Görlitz (heute Piensk, Polen), geborene Horst Skoludek hatte Physikalische Chemie und Betriebswirtschaft an den Universitäten Jena und Frankfurt am Main studiert. Er gehörte 1948/49 zur ersten Studentengeneration an der Jenaer Universität nach dem Zweiten Weltkrieg. Als ihm jedoch Funktionäre der damaligen Sowjetischen Besatzungszone nahelegten, seine wissenschaftliche Laufbahn im Uranbergbau Wismut in Aue fortzusetzen, verließ er Thüringen und beendete sein Studium der Mineralogie, Physik und Physikalischen Chemie in Frankfurt am Main.

Dort promovierte er auch 1960 und war nebenbei bereits freiberuflich als Vertreter für US-amerikanische Optik-Unternehmen aktiv. Horst Skoludek wechselte 1961 zu Carl Zeiss Oberkochen und wurde 1971 in den Vorstand berufen. Die Aufgabe des Vorstandssprechers, die er wenig später übernahm, bekleidete er bis zu seinem Berufsende 1992. Nach der Wiedervereinigung förderte er mit großem Engagement die Zusammenführung der getrennten Zeiss-Betriebe in Ost und West. Entscheidende Voraussetzung für die Vereinigung der beiden Unternehmen – wie auch der Unternehmen Schott in Jena und Mainz – war die Integration unter dem Dach der Carl-Zeiss-Stiftung als Eigentümerin der beiden Unternehmensgruppen Schott und Zeiss.

Wertvolle Kontakte für Friedrich-Schiller-Universität geknüpft

Skoludek öffnete nach der Wende an der Friedrich-Schiller-Universität den Blick gen Westen für internationale Forschungs- und Industriekontakte, bahnte als Vermittler Kooperationen an und begeisterte institutionelle und industrielle Förderer dafür, sich in Jena zu engagieren. Er hob die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität im Jahr 1991 mit aus der Taufe. Im Jahr 1999 zeichnete ihn die Universität mit der Ehrensenatorenwürde aus.