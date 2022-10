Energiekrise: Kundgebung und Gegenkundgebung in Jena

Jena. „Jena solidarisch“ stellte sich am Samstag mit einer Kundgebung auf dem Holzmarkt der Kundgebung der „Basis“ entgegen.

Die „Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis) hatte am Samstagnachmittag unter dem Motto „Energiepreisexplosion stoppen! Das Leben muss bezahlbar bleiben!“ auf den Jenaer Marktplatz geladen. Dieser Einladung folgten etwa 50 Menschen. Fast zeitgleich hatte sich auch das Bündnis „Jena solidarisch“ auf dem Holzmarkt zu einer Kundgebung unter dem Motto „Solidarisch durch den Winter“ versammelt, auch hier fanden sich etwa 50 Menschen zusammen.

Die Kundgebung am Holzmarkt sei zum einen als Gegendemonstration zur Veranstaltung der „Basis“ gedacht, aber auch eine Solidaritätsbekundung mit der Ukraine und den Menschen, die durch die Energiekrise in Bedrängnis geraten, erklärte Tobias Birk von den Jusos Jena. Man wolle mit der Kundgebung den Verschwörungserzählungen, dass „alles besser werde, wenn wir nur Nord-Stream-2 öffnen oder die Sanktionen aufheben“, etwas entgegensetzen. Nach wie vor stehe das Bündnis für Solidarität und Wissenschaft statt Querdenken.

Die „Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis) hatte auf den Jenaer Marktplatz geladen. Etwa 50 Menschen nahmen an der Kundgebung teil. Foto: Jördis Bachmann

Die Redner der Basis forderten dagegen auf dem Jenaer Marktplatz die Sanktionen zu beenden und bezeichnet das Agieren der Bundesregierung als „Wirtschaftskrieg auf dem Rücken der Bürger“. Die Energiewende in der jetzigen Form sieht die „Basis“ als gescheitert an und fordert ein neues Energiekonzept, das nicht zu einer Mangelwirtschaft in Deutschland führe.

„Die Basis“ liefere keine Antworten auf die Fragen unserer Zeit, sagte Rednerin Kathleen Lützkendorf, Ortsteilbürgermeisterin von Jena-Zentrum und Grünen-Ko-Fraktionsvorsitzende im Jenaer Stadtrat dagegen auf dem Holzmarkt. Katja Glybowskaja, SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, sagte: Geschichtsverdrehern und Menschfeinden, die einen Nährboden für Angst, Anfeindungen und Ausgrenzungen schaffen, müsse man sich entgegenstellen. Es sei kurzsichtig und verantwortungslos zu vermitteln, dass die Krise ein Ende hätte, wenn die Sanktionen gegen Russland aufgehoben würden. Vielmehr brauche es einen starken Sozialstaat, der jetzt verhindere, dass Menschen ins Nichts fallen. Die Sorgen und Ängste der Menschen müssten ernst genommen werden, so Glybowskaja.